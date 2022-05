GLOSSIP: Das 1x1 für den perfekten Hochzeits-Look

Wie bereite ich mich perfekt auf meinen Hochzeitstag vor und wie finde ich heraus, was als Braut an besten zu mir passt? Wir feiern bei BRIGITTE die Wedding Week und auch GLOSSIP steht diesmal im Zeichen der Liebe. Nane Meyer, Head of Beauty, Co-Host Lara Golombek und Beauty-Expertin Friederike Dejan sprechen in der neuen Folge GLOSSIP über den perfekten Braut-Look, Must-haves in Sachen Hautpflege vor der Hochzeit und gewähren persönliche Einblicke in die Idealvorstellung ihres Hochzeitstages.

Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben des Brautpaares – das ist nicht nur ein bekanntes Sprichwort, sondern wird von vielen Bräuten auch sehr ernst genommen. Wir wünschen uns, dass an diesem besonderen Tag alles perfekt ist. Angefangen bei der Location, bis über das Buffet und die Musik, hin zum Braut-Styling. Aber wie schaffen wir es, unsere Haut und Haare auf das große Event vorzubereiten und wann fangen wir am besten mit Hautpflege und Make-up-Planung an? Unsere Experten wissen die Antwort.

Natürlicher Look oder glamouröses Make-up?

Zu dem harmonischen Gesamtpaket gehört bei einer Braut nicht nur die Pflegeroutine, auch das Make-up sollte optimal auf den Hochzeitstag abgestimmt sein. Ob All-Natural oder schimmernd – alles ist erlaubt! Aber wie schaffe ich es, dass mein Make-up den ganzen Tag und die Partynacht durchhält? Und welche Produkte dürfen im Notfall-Täschchen der Braut niemals fehlen? Beauty-Expertin Friederike nimmt uns mit ins 1x1 für den perfekten Braut-Look.

Hochgesteckt, halb offen oder die wallende Mähne. Die Auswahl an Brautfrisuren ist riesig – da fällt es schwer, uns zu entscheiden. Aber wann hält eine Brautfrisur am besten, wann sollte ich vor der Hochzeit zum Friseur gehen und stimme ich Frisur und Make-up eigentlich auf Location und Co. ab? Die drei Expertinnen plaudern aus dem Nähkästchen und verraten, wie sie sich ihren perfekten Tag vorstellen.

Am Ende ist das Wichtigste, dass jede:r macht, was er oder sie will.

Soll meine Hochzeit ein Motto haben, brauche ich einen Wedding-Planer und was ist mir eigentlich am großen Tag am Wichtigsten? Nicht nur bei Beauty und dem Styling, auch in Sachen Lifestyle müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Wie ich am besten herausfinde, was ich will, wann ich mit den Vorbereitungen starten sollte und was der Notfall-Plan in Sachen Stress ist, erfahrt ihr in der neuen GLOSSIP-Folge.

GLOSSIP, der GALA Beauty-Podcast: Immer freitags auf Audio Now, Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.