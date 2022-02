Wenn man Glowy Skin hört, denkt man sofort an gesunde, strahlende Haut, die vor Feuchtigkeit strotzt. Diese Tipps machen auch euren Teint glowy.

Nicht alles, was glänzt, ist Gold, aber diese Beauty-Routine ist definitiv Gold wert! Glowy Skin heißt so viel wie glänzende oder schimmernde Haut und ist gerade der Beauty-Trend für jeden Tag. Es steckt jedoch viel mehr dahinter, als nur etwas Highlighter aufzutragen – der gewünschte Glow lässt das ganze Gesicht in praller, jugendlicher Frische erstrahlen und sieht dabei weder fettig noch ölig aus.

Glowy Skin: Gesichtspflege legt den Grundstein

Vor dem Make-up ist eine glowy Gesichtspflege-Routine entscheidend. Denn ohne die richtige Pflege wird das Make-up nicht gut auf eurer Haut sitzen. Wir stellen euch die ultimative Skincare-Routine vor, nach der ihr eure Haut vor Glanz nicht wiedererkennen werdet.

Bevor die tägliche Pflege-Routine startet, haben wir noch einen Tipp für euch, der den Unterschied macht – nämlich sich das Gesicht zu rasieren! Zugegeben: Es klingt erst mal absurd, ist aber die ultimative Geheimwaffe für Glowy Skin. Die feinen, weißen Härchen, die überall im Gesicht wachsen, hindern das Licht an der Reflektion. Sie lassen unser Gesicht matt aussehen und geben Glow keine Chance. Schnappt euch deshalb einen Gesichtsrasierer, tragt etwas Gesichtsöl auf und rasiert alle zwei Monate die Härchen vorsichtig gegen die Wuchsrichtung. Keine Angst: Die Haare wachsen weder stärker noch schwarz nach – versprochen!

Ultimativer Skincare-Guide für glowy Skin

1. Reinigung mit einer sanften Reinigungsbürste:

Die Gesichtsreinigung sollte immer der erste Schritt in eurer Hautpflege-Routine sein. Denn dadurch entfernt ihr überschüssigen Talg, Öle und dank der Reinigungsbürste auch abgestorbene Hautschuppen. Diese liegen auf der Haut auf und lassen den Teint fahl und matt erscheinen. Sie hindern das eintreffende Licht an der Reflektion. Eine glatte Oberfläche (hier die Haut) wirft das Licht besser zurück – und das nehmen wir als Glow wahr.

Die Bürste funktioniert wie ein Körner-Peeling: Durch die Borsten werden die Hautschuppen sanft abgetragen. Am besten greift ihr zu Silikon-Borsten, weil diese besonders schonend zur Haut sind. Während ein Körner-Peeling durch seine unregelmäßigen und teils scharfen Partikel Mikro-Verletzungen auf der Hautoberfläche verursachen kann, besteht diese Gefahr bei der Reinigungsbürste nicht.

Befeuchtet euer Gesicht und die Bürste mit Wasser. Gebt jetzt euer mildes, geruchsloses Reinigungsgel auf die Reinigungsbürste auf und beginnt in kreisenden Bewegungen ohne viel Druck das Gesicht zu massieren. Nach mindestens einer Minute spült ihr alles mit Wasser ab und tupft euer Gesicht mit einem frischen Handtuch trocken.

2. Chemisches Peeling

Der Begriff "Chemisches Peeling" verursacht bei den meisten wohl erst mal Schnappatmung. Etwas Chemisches auf der Haut? Hilfe! Aber keine Angst: Abgesehen davon, dass jedes Hautpflegeprodukt "Chemie" ist, holt ein chemisches Peeling das absolut Beste aus eurer Haut heraus. Es entfernt Ablagerungen und abgestorbene Hautzellen, vermindert Unreinheiten, verfeinert den Teint und kurbelt auch noch die Zellerneuerung an!

Kurz gesagt: Es schenkt euch den schönsten Glow, den ihr euch nur vorstellen könnt. "Glass Skin" ist hier das Stichwort! Achtet auf eine sehr sanfte Formulierung, die eure Haut nicht irritiert. Weniger ist mehr: Besonders wenn ihr Peeling-Anfänger seid, solltet ihr höchstens zu 2 Prozent BHA oder 6 Prozent AHA greifen (das steht immer vorne auf den Produkten drauf). Das chemische Peeling könnt ihr entweder auf ein Wattepad oder direkt auf das trockene Gesicht auftragen.

3. Hydratisieren

Feuchtigkeit ist bei Glowy Skin das A und O. Finger weg von dicken Cremes! Die verstopfen nur die Poren und sehen fettig aus. Wir schichten lieber unsere Hautpflege für den gesunden Glanz.

Wir starten mit einem Essence, welches eine sehr flüssige Textur hat und rasch einzieht. Dann kommt ein feuchtigkeitsspendendes Serum mit dem Wirkstoff Niacinamid auf die Haut. Dieser Inhaltsstoff sorgt langfristig für ein ebenmäßiges Hautbild und zaubert euch sofortigen Glow. Wenn ihr "all in" gehen wollt, dann könnt ihr im nächsten Schritt noch eine Gel-Creme auf Wasserbasis auftragen.

4. Schützen, um zu strahlen

Was viele nicht wissen: Sonnenschutz gibt der Haut einen atemberaubenden Glow. Leider gibt es nur wenige Produkte, die moderne UV-Filter haben, die Poren nicht verstopfen, die Haut nicht irritieren und ein angenehmes Hautgefühl hinterlassen (zugegeben: Das sind auch viele Anforderungen). Weil ihr sonst die Nadel im Heuhaufen suchen müsst, haben wir euch hier eine Liste der zuverlässigsten Sonnencremes erstellt, die unsichtbar auf der Haut aussehen und sich leicht anfühlen. Besonders nach dem chemischen Peeling solltet ihr niemals auf Sonnenschutz verzichten!

Glowy Make-up für jeden Tag

Jetzt, wo eure Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt ist, ist es Zeit, noch mehr zu glänzen! Lasst eure Pflege im Optimalfall eine halbe Stunde einziehen, bevor ihr mit dem Make-up startet – sonst rollen die Produkte unschön vom Gesicht ab.

Der Schlüssel zu Glowy Skin und Make-up ist, Produkte mit lichtreflektierenden Pigmenten zu verwenden, die eher weniger Deckkraft haben. Benutzt eure Hände und den Beauty-Schwamm, um ein ebenmäßiges Ergebnis zu erzielen. Haltet die Augenbrauen und das Augen-Make-up clean, sodass der Fokus auf der Haut liegt.

Das sind unsere Favoriten für glowy Make-up:

Schritt-für-Schritt-Anleitung zu glowy Skin:

1. Primer mit den Händen auf das Gesicht wie eine Creme auftragen und 30 Sekunden einziehen lassen.

2. Die glowy Foundation mit dem Beauty-Schwamm auf das Gesicht auftupfen und gleichmäßig einblenden. Mit wenig Produkt starten und ggf. mit einer weiteren dünnen Schicht aufbauen. Hier findet ihr eine Übersicht unserer liebsten Base-Produkte für ein glowy Finish.

3. Augenringe und Unreinheiten punktuell mit dem Concealer abdecken und ebenfalls mit dem Schwamm einblenden.

4. Creme-Rouge mit dem Beauty-Schwamm aufnehmen, am Handrücken abtupfen und dann in das Gesicht einarbeiten – dadurch wird das Produkt gut dosiert. Lasst zwei Finger zwischen Nase und Wange frei und verblendet das Rouge in tupfenden Bewegungen nach oben in Richtung Schläfe. Wenn ihr noch Hilfe beim Rouge auftragen braucht, findet ihr hier eine genaue Anleitung.

5. Creme-Bronzer auf die Stirn, Wangen und den Nasenrücken mit der gleichen Technik einarbeiten. Je länger ihr tupft, desto besser!

6. Den cremigen Highlighter mit dem Ringfinger auf die höchsten Stellen des Gesichts auftupfen: Wangenknochen, Schläfe, Lippenherz und die Stelle unter den Augenbrauen nicht vergessen! Erst mit dem Ringfinger und dann nochmal mit dem Beauty-Schwamm einarbeiten. Eine kleine Menge Highlighter unter den Augen und auf der Nase sieht auch frisch und glowy aus.

7. Jetzt kommt das transparente Puderzum Einsatz. Tupfe deinen Beauty-Schwamm mit der Spitze in das Puder und trage den Überschuss am Handrücken ab. "Weniger ist mehr" ist auch hier das Stichwort – sonst geht der Glow verloren. Jetzt den Concealer unter den Augen mit tupfenden Bewegungen fixieren. Falls ihr noch an der Stirn, am Kinn oder auf der Nase zu sehr glänzt, könnt ihr auch da noch Puder auftragen. Wichtig ist nur, dass ihr alles sehr lange und gründlich mit dem Beauty-Schwamm einarbeitet.

8. Zum Schluss mit dem Setting-Spray das Schwämmchen besprühen und jede Partie des Gesichts erneut einklopfen. Durch das Spray verschmelzen alle Produkte miteinander, das Puder liegt weniger auf der Haut auf und das Make-up hält länger.

Wenn ihr diese Anleitung befolgt, strahlt euer Teint mit der Sonne um die Wette.

