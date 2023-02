Umstyling Die krassesten Verwandlungen bei Germany`s Next Topmodel

In der Fernsehsendung "Germany`s Next Topmodel" zählt die Umstyling-Folge immer zu den beliebtesten der TV-Show. Auch die aktuelle Staffel immer donnerstags um 20:15 auf Pro Sieben hält einige Verwandlungen für die Model-Anwärterinnen bereit. Wir zeigen euch die krassesten Looks der vergangenen Jahre.