Grammys 2023 An den 3 Beautytrends kommt in Zukunft niemand vorbei

Von futuristischer Extravaganz über Hollywood-Glamour bis hin zur Blumen-Maniküre: Diese drei Beautylooks auf dem Red Carpet der Grammy Verleihung 2023 waren absolute Hingucker. Achtung, Trendgefahr!

Es ist wieder Grammy-Zeit! Am Sonntagabend feierten Promis wie Heidi Klum oder Lizzo in Los Angeles die größte Nacht der Musik. Doch so sehr die Grammys eine Nacht zu Ehren der größten Hits des vergangenen Jahres sind, die meisten von uns schalten doch wegen einer Sache ein – den Looks! Statt um perfekte Glam-Outfits wie etwa bei den Oscars geht es bei den Grammys auch um Persönlichkeit und Haltung. Und die können die Stars mit angesagtem Make-up und kühnster Mode perfekt transportieren. Drei Beautytrends vom Red Carpet der Grammys 2023 gingen dabei binnen weniger Sekunden um die Welt.

Sängerin Lizzo: Ihre “3D Flower”-Maniküre ist der Hingucker des Abends

Lange Stiletto-Nägel mit dreidimensionalen Rosen in leuchtendem Orange – das schreit nach der Aufmerksamkeit aller Beautyliebhaber:innen. Sängerin Lizzo ist nicht nur mit ihrem Song "About Damn Time", der als beste Single des Jahres prämiert wurde, eine der Gewinnerinnen des Abends, auch ihre Beautylook ist preisverdächtig. Eri Ishizu, Lizzos Nail Artist, kreiert das Nageldesign mit Produkten von OPI und sorgt mit dem Ton "Silicon Valley Girl" für die perfekte orangefarbene Unterlage für die 3-D-Blumen. Diese modelliert die Nagelkünstlerin selbst aus Arcylpulver und ergänzt sie mit winzigen glänzenden Kristallen.

Zurück in die Zukunft: Bebe Rexha bezaubert mit 70s-Glam-Blowout

Bebe Rexha macht bei den 65. Grammys eine Reise in die Vergangenheit, denn sie erinnert auf dem roten Teppich an eine "Barbie aus den 70ern". Dafür setzt die Popsängerin neben einem pinkfarbenen Moschino-Kleid und passenden Handschuhen auf große, nach außen gedrehte Wellen. Inspiration für den Look waren die ikonischen "Retro-blonde Hairlooks mit Vintage-Silhouette" von Jerry Hall, Farrah Fawcett und Jaclyn Smith, wie ihr Hairstylist Cesar Delon Ramirez gegenüber "Entertainment Tonight" erzählt. Für den "weichen und federnden Blowout-Look mit Satin-Finish" sorgt ein 38mm-Keramik-Lockenstab von T3, über den die Spitzen nach Außen gedreht werden.

Dieses Blowout hat es in sich! Bebe Rexha mit 70s-Locken. © Michael Buckner/Variety / Getty Images

Gold all over: Laverne Cox strahlt als goldene Göttin

Es ist nicht alles Gold, was glänzt? In den Fall schon! Schauspielerin Laverne Cox strahlt mit den Grammy-Trophäen um die Wette und gewinnt dabei ganz klar. Zu ihrem schwarz-goldenen Kleid trägt sie passende Stiletto-Nails, die mit mehreren Schichten Metallic-Gold-Lack bepinselt und Swarovski-Kristallen beklebt sind. Dazu zeigt sich der "Orange is the new Black"-Star mit Blattgold auf den Augenlidern und göttlich schimmernden Gold-Lips. Die werden ganz einfach aus Lipgloss und dem Rare Beauty "Positive Light Silky Touch" Puder-Highlighter in der Nuance "Flaunt" kreiert. Trendgefahr garantiert!

Laverne Cox erscheint als goldene Göttin. © Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy / Getty Images