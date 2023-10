von Célin Röser und Stephanie Pingel Große Poren treten gerne im Nasen- und Kinnbereich auf und lassen uns manchmal verzweifeln. Doch das hat jetzt ein Ende. Wir verraten, wie man Poren verkleinern kann und ein ebenmäßiges Hautbild zaubert.

Unsere Poren sind die Luftlöcher unserer Haut und sorgen dafür, dass sie atmen kann. Durch diese kleinen Hautöffnungen in unserer Haut werden aber auch Schweiß und Talg abtransportiert. Kleine Poren fallen dabei in der Regel erstmal nicht im Gesicht auf. Erst wenn übermäßig Talg und Verhornungen produziert werden, verstopfen die Poren und sie werden sichtbarer.

Wie entstehen große Poren?

Die Anzahl und Größe der Poren sind von Person zu Person verschieden. Der Hauttyp spielt bei der Bildung und der generellen Porengröße eine wichtige Rolle: Fettige oder ölige Haut sowie Mischhaut neigen eher zur Bildung von großen Poren, da sich in ihren Talgdrüsen verstärkt Schmutz und abgestorbene Hautzellen ansammeln. Im Laufe der Zeit nimmt zudem die Kollagen- und Elastinproduktion der Haut ab – auch in den Poren. Dadurch erschlafft das Gewebe, die Öffnungen erweitern sich und Poren werden sichtbarer. Aber keine Sorge: Die folgenden Tipps und Tricks zeigen, wie man Poren verkleinern kann und ein ebenmäßiges Hautbild zaubert.

Mit diesen Tipps kannst du Poren verkleinern

Um Poren verkleinern zu können, ist besonders die richtige Hautpflege wichtig. Mit diesen Tipps kannst du große Poren minimieren:

1. Das Gesicht richtig reinigen

Wichtig ist vor allem, die Haut täglich von Schmutz, Make-up und Talg zu befreien, um die Porengröße positiv zu beeinflussen. So kann nichts in den Poren stecken bleiben und sie ausdehnen. Für eine porentiefe Reinigung eignet sich ein Mizellenwasser ganz hervorragend. Pluspunkt: Auch Mitesser, Pickel und Unreinheiten werden durch ein hochwertiges Mizellenwasser reduziert. Achte außerdem darauf, dass du deine Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgst und setze dafür auf Produkte, die auf deinen Hauttyp abgestimmt sind.

2. Peelings nutzen

Außerdem lassen sich Poren verkleinern, wenn die Haut regelmäßig mit einem Peeling oder mit einer Gesichtsbürste von abgestorbenen Hautschüppchen befreit wird. Diese können sich sonst auf den Poren ablegen und verhindern, dass Talg abfließen kann. Wir zeigen euch, wie ihr sogar ein Peeling selber machen könnt. Talg-Stau? Nicht mit uns!

Tipp: Beim Profi könnt ihr auch ein Peeling mit Salicylsäure (BHA) durchführen lassen. Denn dieses dringt tief in die Poren ein und befreit diese zuverlässig von Talg und Verschmutzungen.

4. Auf Wirkstoffe setzen

Retinol ist ein beliebter Inhaltsstoff, der dafür bekannt ist, die Zellerneuerung anzuregen. Außerdem soll der Wirkstoff große Poren reinigen, sie verkleinern und ein ebenmäßiges Hautbild zaubern. Obendrein hat er einen glättenden Effekt. Ähnlich funktionieren auch die Wirkstoffe Niacinamid oder Hyaluronsäure. Entsprechende Produkte zur Zellregeneration findest du in der Drogerie oder der Apotheke.

5. Mit Gesichtsmasken zaubern

Wer möchte, kann auch ab und zu eine Maske anwenden, um die Poren in der Tiefe zu reinigen. Dafür eignet sich Heilerde oder Tonerde besonders gut. Und das Beste: Heilerde gehört zu den Masken-Klassiker, die nicht viel kosten. Wer noch ein bisschen mehr sparen will, für den haben wir eine Anleitung, wie man einfach eine Gesichtsmaske selber machen kann.

6. Mit einem Primer tricksen

Das Gute am Primer: Er besteht hauptsächlich aus Silikonen, die sich wie ein Schleier auf die Haut legen, ohne die Poren zu verstopfen. Der Primer fungiert als Barriere zwischen Haut und Make-up, sodass Partikel nicht in die Poren gelangen und sie ausdehnen können. Eine tolle Methode, um Poren optisch zu verkleinern! Außerdem wirkt die Haut dank der enthaltenen Wirkstoffe glatter und der Primer schafft somit eine perfekte Basis für die Foundation.

Mit welchem Make-up kann man Poren optisch verkleinern?

Make-up ist das perfekte Hilfsmittel, um einen porzellanartigen Teint zu schummeln. Dabei ist es wichtig, ein Produkt zu wählen, welches auf keinen Fall in den Hautöffnungen hängen bleibt und die Poren verstopfen kann. Mineralische Make-ups in Puderform sind ideal, denn sie lassen sich leichter verteilen, ohne sich in den Poren abzusetzen. Mattierende Make-ups sind nicht nur ideal für schnell fettende Haut. Sie haben auch den großartigen Vorteil, Licht zu schlucken. Somit können im Gesicht keine Schatten entstehen. Auch die leichten Texturen von BB- und CC-Creams sind besonders geeignet, um große Poren zu kaschieren, ohne die Luftlöcher zu verschließen.

Große Poren verkleinern – gibt es Hausmittel?

Eine Zitronenmaske hilft dabei, große Poren zu verkleinern und kann ganz leicht zu Hause hergestellt werden. Dazu einfach nur den Saft einer Zitrone auspressen und mit einem Esslöffel Wasser vermischen. Anschließend auf ein Wattepad auftragen und auf die großporige Hautstelle geben. Lasse die Maske eine Stunde auf der Hautoberfläche einwirken und wasche sie dann mit kaltem Wasser ab. Die Fruchtsäure sorgt für freie Hautporen und lässt sie optisch kleiner wirken.

Auch mit einer Mandelmaske kann man Poren öffnen und sie reinigen. Für die Maske vermischt du einfach drei Esslöffel gemahlene Mandeln mit etwas Wasser, sodass eine dicke Paste entsteht. Trage die Maske anschließend nur auf die betroffenen Stellen auf und wasche sie nach einer halben Stunde mit warmem Wasser ab. Das Resultat kann sich sehen lassen: Eine samtige erste Hautschicht mit nur zwei Zutaten, die wahrscheinlich jede:r in der Küche hat.

Um die Poren zu öffnen und so Talg und Verschmutzungen besser abfließen zu lassen, kannst du auch ein Dampfbad nutzen. Koche dafür etwa einen Liter Wasser auf und träufele etwas ätherisches Öl hinein – gut hat sich hierfür ein Öl aus Kamille bewährt. Lege dir nun ein Handtuch über den Kopf und halte dein Gesicht über das Dampfbad. Etwa zehn Minuten reichen. Anschließend kannst du das Gesicht mit einem seifenfreien Waschgel reinigen.

Wie kann ich großen Poren vorbeugen?

Folgende Faktoren wirken sich beschleunigend auf die Talgproduktion aus und können somit die Bildung von Poren fördern.

Alkohol

Zigaretten

Sonnenlicht

Stress

Wenn du diese Faktoren berücksichtigst und möglichst ausschaltest , solltest du mit großen Poren künftig keine Probleme mehr haben!

Tipp: Du hast Probleme mit Mitessern? Wie du Mitesser und Hautunreinheiten loswirst, erklären wir hier.

