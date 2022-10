von Jessica Liebeknecht Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: H&M testet kostenpflichtige Retouren +++ Anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit setzt sich Jo Malone London für mentale Gesundheit ein.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

11. Oktober 2022

Um Kosten zu senken: H&M möchte Gebührenpflicht bei Retouren einführen

Jeden Tag werden unfassbar viele Pakete online bestellt. Gefallen die Produkte nicht, werden sie retourniert und gehen an die Händler zurück. Dies ist für den:die Käufer:in meist kostenfrei. H&M möchte dem jetzt entgegenwirken und erwägt, Gebühren in Höhe von 1,99 Euro für Retouren einzuführen. So sollen die Kosten des Unternehmens gesenkt werden, da durch die Inflation die Fracht- und Materialpreise gestiegen sind und auch die Bestellungen im Allgemeinen zurückgehen. Die Gebühren sollen jedoch nur für Personen anfallen, die keine H&M-Membership haben.

Die Gebührenpflicht wird derzeit in Norwegen und Großbritannien getestet. Wenn dieses Konzept von den Kund:innen angenommen wird, sollen die Kosten auch in anderen Ländern anfallen. Beim Konkurrenzunternehmen Zara sind die Retouren in Irland, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien bereits kostenpflichtig. Auch Uniqlo führt die Bezahlung von Retouren bereits ein.

10. Oktober 2022

Jo Malone London setzt sich für mentale Gesundheit ein

Anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit arbeitet Jo Malone London mit @itslennnie zusammen. Einer Stiftung, die gemeinsam mit der Luxus-Brand die "Shining A Light On Mental Health"-Foundation gegründet hat, um dem Thema mehr Bedeutung zu schenken. Durch spezielle Projekte unterstützt die Stiftung Einzelpersonen und Familien, die von psychischen Gesundheitsproblemen betroffen sind. Außerdem spendet Jo Malone London zwischen Montag, dem 10. Oktober 2022, und Montag, dem 9. Oktober 2023, weltweit zwei Millionen Dollar. Davon gehen eine Million Dollar an UNICEF und eine weitere Million Dollar wird über die "Charity Candle"-Kollektion an lokale Wohltätigkeitsorganisationen verteilt.

