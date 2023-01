Haarveränderungen stehen für Neuanfänge: Alexander von Trentini gibt einen Ausblick auf die Haartrends für 2023. Im Interview verrät der Star-Hairstylist, welche Haarfarben und Frisuren im neuen Jahr angesagt sind. von Carla Jörn

"Die Trend-Haarfarben im Jahr 2023 überzeugen mit ihrer Intensität", erklärt Alexander von Trentini zum Thema Haarfarben. Der Hairstylist aus Wiesbaden ist nicht nur bei Promis wie Emilia Schüle oder Coco Rocha beliebt, sondern stylte letztes Jahr auch die Debütantinnen des "Le Bal des Débutantes" in Paris und machte sich auf der Pariser Fashion Week auch international einen Namen.

Alexander von Trentini mit einem Model für Marc Cain. © Marco Fischer

Welche Schnitte, Farben und Pony-Styles uns im neuen Jahr begleiten werden, verrät Alexander von Trentini im Interview.

Top 3: Angesagte Haartrends für 2023

1. Dieser Pony bleibt uns erhalten

Schon seit mehreren Jahren halten sich die sogenannten "Curtain Bangs" wacker auf dem ersten Platz der beliebtesten Trendfrisuren – und das nicht ohne Grund: "Wir lieben auch weiterhin Curtain Bangs, weil die Frisur besonders charmant und sexy ist und die Wangenknochen als auch die Augenpartie attraktiv betont werden. Zugleich besticht die Frisur durch ihre Flexibilität und kann – je nach Typ und Gesichtsform – individuell getragen werden. Der Schnitt geht allerdings mehr in einen stumpfen, langen Pony-Look über", erklärt der Experte. Den Pony, der nach der nach dem englischen Wort für "Vorhang" benannt ist, trägt zum Beispiel auch Netflix-Star Jenna Ortega in der Hit-Serie "Wednesday" und auf dem Red Carpet.

Experten-Tipp für das Styling der trendigen Stirnfransen: "Die Ponypartie über den Scheitel mit einer Rundbürste nach hinten föhnen. Daraufhin die Haare auseinanderfallen lassen und sie abschließend links und rechts leicht zur Seite föhnen. Dadurch bekommt die Frisur einen schönen Stand sowie Volumen und einen natürlichen Fall am Gesicht vorbei."

Neu ist laut Trentini bei den Pony-Styles für 2023 der "überlange Pony", der gerne in der Kombination mit überlangen Haaren getragen wird.

2. Freche Kurzhaarfrisuren

Die Haare tragen wir im neuen Jahr vorallem kurz: "Als erstes fällt der stoppelige Kurzhaarschnitt, der Buzz Cut, ins Auge", so der Hairstylist. Bei einem "Buzz Cut" werden die Haare, wie das englische Wort für "Brummen" verrät, raspelkurz abrasiert. Der Trend ist also nichts für schwache Nerven: "Dieser ist neben dem Pixie einer der ausdrucksstärksten Trends. Bei beiden Looks stehen die Gesichtszüge im Vordergrund. Die Schnitte leben sozusagen von der individuellen Schönheit in ihrer reinsten Form! Wichtig: Bei dem Buzz Cut muss immer die Kopfform beachtet werden."

Dieses Model trägt auf dem Laufsteg in New York einen blonden "Buzz Cut". © Daniel Zuchnik / Getty Images

Wem der "Buzz Cut" etwas zu radikal ist, aber dennoch kürzer werden will, rät der Experte: "Etwas länger ist die dritte Kurzhaarfrisur, der Boyfriend Cut. Stufig geschnitten ist er pfiffig und maskulin zugleich." Seit Kurzem trägt auch Lena Meyer-Landrut den frechen "Boyfriend Cut" und beweist, wie schön eine haarige Veränderung sein kann.

3. Braun ist das neue Blond

"Ob Blond, Braun oder Rot – die Trend-Haarfarben im Jahr 2023 überzeugen mit ihrer Intensität", verrät der Hairstylist, "Bei Braun lieben wir das satte Dunkelbraun, bekannt als „Expensive Brunette“. Bei diesem Farbtrend gilt die Devise: Mehr ist mehr! Mehr Farbnuancen, mehr Farbraffinesse, mehr Farbglanz. Braun ist hier keineswegs langweilig, sondern aufregend, sinnlich und elegant zugleich.

Model Hailey Biebers Haare sind die Definition von "Expensive Brunette". © Frazer Harrison / Getty Images

Wir begehren die Wertigkeit dieser Farbe, weil der Fokus auf gesundem Haar liegt. Dank der warmen, satt schimmernden Farbnuancen stehen vielen Typen diese Farbe. Selbst sehr helle Haut kann „Expensive Brunette“ tragen, da der Schneewittchen-Look aktuell sehr beliebt ist. Kurzum: "Ja, Braun wird im Jahr 2023 das neue Blond."

Zum Abschluss betont Alexander von Trentini: "Aber ganz egal, welche Farbe das Rennen macht, bei allen Haarfarben wird besonders auf einen gesunden Glanz Wert gelegt. Glossy Hair ist das Haarmotto für 2023!"

Dieser Artikel ist ursprünglich auf www.GALA.de erschienen.