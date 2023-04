von Pia Goward Die Haare sind getönt oder gefärbt und brauchen mal wieder eine Farbauffrischung? Ein Haar Glossing ist da die beste Lösung. Was es kann und wie lange das Ergebnis anhält, erfährst du bei uns.

Kaum sind die Haare frisch gefärbt, scheint die Farbe nach gut drei Wochen von den Haaren aufgesaugt worden zu sein. Statt eines leuchtenden Tons sehen wir beim Blick in den Spiegel eine fahle Haarfarbe, die uns gleich blasser aussehen lässt. Doch um die Haare nicht zu sehr zu belasten, wird Haar Glossing verwendet.

Was ist Haar Glossing?

Der Name Haar Glossing kommt nicht von irgendwo her. Das Glossing wird hier nämlich wörtlich genommen. Wenn die Haare nach der letzten Coloration an Farbe und Glanz verlieren – unter anderem durch Haarwäschen und Sonnenlicht – kommt das Haar Glossing ins Spiel. Die Farbkur verleiht schonend neuen Glanz, was unsere Haare wieder lebendig wirken lässt.

Schadet Glossing meinen Haaren?

Ein Glossing wird anders zusammengesetzt als eine Tönung oder Farbe. Der Gehalt des Wasserstoffperoxids, also des Entwicklers einer Farbe, ist so gering, dass ein Glossing sehr sanft zum Haar ist. Dafür sind die Pflegestoffe viel reichhaltiger vorhanden. Wegen des niedrigen Wasserstoffperoxid-Pegels dringen die Farbpigmente auch nicht so tief in die Haarstruktur ein, demnach werden die Haare auch nicht so stark angegriffen.

Diese Produkte eignen sich für die Anwendung zu Hause

Die Color Fresh Mask von Wella Professionalsverzichtet auf Silikone und ist frei von tierischen Inhaltsstoffen. Dank der Intensivtönung wird das Haar mit neuem Glanz belebt und durch das enthaltene Avocado- und Aprikosenöl mit Feuchtigkeit versorgt. Innerhalb von zehn Minuten siehst du eine deutliche Verbesserung deiner Haarfarbe. Verwende bei der Anwendung immer Handschuhe, wiederholen kannst du das Ganze jede Woche, empfehlenswert sind aber alle zwei Wochen.

Für die Auffrischung deiner verblassten Haarfarbe sorgt auch die Colour Refresh Farbmaske von Maria Nila – eine beliebte Haarpflegemarke. Die intensiven Farbpigmente überstehen zwischen vier bis zehn Haarwäschen und können dann erneut als Maske aufgetragen werden. Trage das Produkt auf dein gewaschenes, handtuchtrockenes Haar auf und lass es drei bis zehn Minuten einwirken. Danach kannst du die Haare wie gewohnt mit lauwarmem Wasser abspülen.

Neben Wella und Maria Nila ist auch Moroccanoil mit einer Color Depositing Hair Mask dabei und versorgt uns mit einer Auswahl von neun Farbtönen: Aquamarine, Bordeaux, Champagne, Cocoa, Copper, Hibiscus, Lilac, Platinum und Rose Gold. Die Maske wird ebenfalls auf gewaschenes, handtuchtrockenes Haar gegeben und dann mit einem Kamm gleichmäßig verteilt. Lasse die Farbkur fünf bis sieben Minuten einwirken und spüle sie dann mit lauwarmem Wasser wieder aus. Neben den Farbpigmenten enthält die Hair Mask auch noch Arganöl, das reich an Vitaminen, essenziellen Fettsäuren und Antioxidantien ist. Es pflegt die Kopfhaut und macht deine Haare samtig-weich.

Die pflegende Nutri Color Filters Maske von Revlon ist perfekt für eine effektvolle Färbung. Die Toning Filters sorgen für einen facettenreichen Farbboost, der deinem Haar Glanz und Geschmeidigkeit verleiht und ihm neues Leben einhaucht. Das Ergebnis hält bis zu acht Haarwäschen und kann nach gut zwei Wochen erneuert werden. Die Nutri Color Filters Maske arbeitet zudem mit der 3-in-1 Insta-Pic-Technologie. P wie Panthenol sorgt für intensive Pflege, I wie ionische Pigmente sorgen für eine starke Farbe und C wie Conditioning System glättet und versiegelt die Haarfasern und lässt das Haar somit strahlend aussehen.

Wie bekomme ich das Glossing zu Hause hin?

Das Anwenden eines Haar Glossings ist ziemlich einfach. Sogar noch einfacher als das heimische Färben der Haare. Dafür brauchst du nur das Glossing deiner Wahl. Das kommt meistens in einer Tube und wird nach dem Waschen aufgetragen. Genauso wie eine Maske gibt es eine gewisse Einwirkzeit, meistens um die zehn Minuten. Beim Auftragen solltest du übrigens Handschuhe benutzen, damit du keine Farbreste an den Fingern hast. Nach dem Einwirken wäschst du die Farbkur wieder aus und dein Haar wird glänzen.

Was muss ich bei der Haarpflege nach dem Glossing beachten?

Wie nach jeder Coloration soll die Farbe natürlich möglichst lang erhalten bleiben, ebenso wie der Glanz. Das gelingt am besten mithilfe von Conditioner und einer Haarmaske. Den Conditioner benutzt du, je nachdem, wie oft du deine Haare wäschst, nach jedem Einshampoonieren. Wäschst du dir die Haare jeden Tag, reicht der Conditioner alle zwei Wäschen. Und noch ein kleiner Tipp: Benutze vor dem Shampoonieren eine Spülung in den Spitzen und nochmals, wenn du das Shampoo ausgewaschen hast. So werden deine Haarspitzen beim Auswaschen nicht vom Shampoo angegriffen und versiegelt.

Die Maske wendest du einmal wöchentlich an, um deinen Haaren eine intensive Feuchtigkeitskur zu geben, wodurch sie wieder viel lebendiger aussehen.

Wie lange hält das Ergebnis an?

Das Farbergebnis und die Haltbarkeit hängen stark von der Haarstruktur ab. Ist sie in einem guten Zustand, also gesund und nicht brüchig oder spröde, dann hält ein Glossing gute vier bis sechs Wochen. Ein weiterer Faktor, von dem die Haltbarkeit abhängt, ist das Haarewaschen. Wenn du deine Haare jeden Tag wäschst, können die Farbpigmente schneller ausbleichen, wodurch die Haare auch an Glanz verlieren. Wasche deine Haare bestenfalls nur alle drei Tage maximal und überbrücke die Zeit sonst mit etwas Trockenshampoo an der Wurzel.

Was kann ich tun, damit die Farbkur länger hält?

Ein wichtiger Faktor bei der Erhaltung der Haarfarbe ist die Feuchtigkeit. Hat dein Haar zu wenig, verliert es nicht nur schnell an Glanz, sondern auch an Farbe. Ein guter Conditioner, der deinen Haaren genug Nährstoffe liefert, ist also ein idealer Helfer, um deine Haare länger lebendig zu halten.

Was ist der Unterschied zwischen Tönung, Farbe und Glossing?

Färben greift die Haare grundsätzlich immer an. Doch es kann zwischen der Intensität unterschieden werden. Wie bereits erwähnt ist Glossing die ungefährlichste Variante, deinen Haaren neue Farbe und neuen Glanz zu verleihen. Allerdings wird Glossing nur als Farbauffrischung verwendet, nicht zum grundsätzlichen Färben. Deshalb ist auch eine Grauhaaraabdeckung dabei nicht möglich.

Anders ist das beim richtigen Färben – es deckt Ansätze und graue Haare ab und kann maximal alle vier Wochen erneuert werden. Gleiches gilt für eine Tönung, die ist allerdings nicht so intensiv wie eine volle Coloration, weshalb sie sich auch herauswaschen lässt. Farbe hingegen wächst mit raus.

Kann ich ein Haar Glossing auch während der Schwangerschaft benutzen?

Haarfarbe ist bekanntlich nicht für Schwangere geeignet, das liegt vor allem an dem verwendeten Wasserstoffperoxid, das in vielen Colorationen verwendet wird, damit die Farbe länger hält. Doch darauf wird in Farbkuren fast komplett verzichtet, weshalb ein Glossing auch bei Schwangeren angewendet werden kann. Halte aber gern mit deinem Arzt oder deiner Ärztin Rücksprache, wenn du auf Nummer sicher gehen willst.

