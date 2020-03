Pony selber schneiden? Kein Problem!

Wir lieben Frisuren mit Pony! Der Pony rahmt unser Gesicht wunderbar ein und zaubert weiche Übergänge. Aber eh man sich's versieht, versperrt er auch schon wieder den Blick! Doch das heißt nicht, dass du ständig zum Friseur rennen musst, denn mit diesen Tipps kannst du dir den Pony einfach selber schneiden:

Pony schneiden: Nachschneiden mit System

Gerader Pony

Damit der Pony nicht kürzer wird als geplant, sollte das Haar zwar gekämmt sein, aber nicht platt am Kopf liegen. Am besten den Pony mit den Fingern in "Fallposition" schütteln und die Seitenpartien mit Klemmen feststecken. Zum Schneiden dann die Haare locker (!) zwischen Zeigefinger und Mittelfinger etwas von der Stirn weghalten (der Abstand schützt auch die Wimpern vor versehentlichem Stutzen). Nun mit der Schere in einem leichten Winkel von unten in den Pony schneiden, immer nur wenige Millimeter - wie winzige spitze Zähnchen. Checke immer wieder im Spiegel, ob die Länge der Haare noch passt: Damit nicht gleich zu viele Haare weg sind, sollte man sich am unteren Rand der Augenbrauen orientieren. Am Schluss kannst du einzelne herausragende Haarspitzen noch anpassen.

Fransiger Pony

Wenn du dir einen fransigen Pony selber schneiden möchtest, gehst du zunächst erst mal vor, wie bei einem geraden Pony.

Anschließend setzt du alle 0,5 Zentimeter kleine Einschnitte in die Pony-Linie, sodass Fransen entstehen. Alternativ findest du in Drogeriemärkten auch spezielle Fransen- oder Effilierscheren, die für einen stylischen Fransen Pony geeignet sind.

Sonderfall: XXL-Pony

Das Hin und Her kennt man ja. Erst war er da, der Pony, dann sollte er rauswachsen, und nun, auf halber Länge, will man ihn zurück ... Mit etwas Fingerspitzengefühl und Schneideerfahrung kannst du dir den langen Pony erneut auf die richtige Länge schneiden:

Gehe vom höchsten Punkt des Kopfes aus und kämme den Ex- und jetzt XXL-Pony nach vorn ins Gesicht. Stecke dann die Seiten zurück. Kürze die abgeteilte Partie zunächst bis zur Nasenwurzel. Anschließend folgt der Feinschliff an dem Pony.

Pony schneiden: Der richtige Zeitpunkt

Deinen Pony solltest du am Tag der Haarwäsche schneiden. Beginne damit allerdings nicht direkt danach, sondern zum Beispiel erst am Abend. Am besten liegen ein paar Stunden zwischen der Haarwäsche und dem Schnitt. Erst dann fällt das Haar natürlich und der Pony lässt sich gut schneiden.

Pony schneiden: Auf die richtige Schere kommt es an

"Für den Pony reicht eine ganz einfache, und die gibt es ab etwa 20 Euro. Es muss keine Profischere sein, denn die kosten mindestens viermal so viel", so Martin Max, Friseurmeister aus Hamburg. "Absolut abraten würde ich von Experimenten mit der Papier- oder Haushaltsschere. Sie schiebt das Haar beim Schneiden vor sich her. Die Gefahr ist zu groß, dass man mehr Haar wegschneidet, als man möchte, und das Ergebnis krumm und schief wird."

Tipps für den perfekten Pony

Ein haariger Punkt beim Do-it-yourself-Pony-Schnitt sind die harmonischen Übergänge vom Pony zu den Seiten. Schneide deshalb nicht auf eigene Faust zu weit über die äußeren Augenwinkel hinaus. Wenn das Gesicht nicht genügend durch die Haare eingerahmt wird, wirken die Proportionen "falsch" und breite Gesichter wirken zum Beispiel noch fülliger.

Wenn das Gesicht nicht genügend durch die Haare eingerahmt wird, wirken die Proportionen "falsch" und breite Gesichter wirken zum Beispiel noch fülliger. Die Seiten des Ponys sollten etwas länger ausfallen: Das schafft einen schön natürlichen Rahmen anstelle einer quadratischen Form.

Schneide deinen Pony nicht, wenn deine Haare noch nass sind. Nach dem Trocknen zieht sich das Haar wieder etwas zusammen und die Ponylinie kann zu kurz geraten.

Vermeide einen zu kompakten Pony, der direkt über den Augenbrauen endet - das kann schnell einen kindlichen Eindruck erwecken.

Am besten, man korrigiert die Länge alle paar Tage, statt vier Wochen zu warten, damit es sich richtig lohnt.

Wann sollte ich den Pony beim Friseur schneiden lassen?

Wer noch keinen Pony hat, sollte den ersten Grundschnitt auf jeden Fall von einem Experten schneiden lassen, weil eine Beratung in Sachen Proportionen und Haarbeschaffenheit unerlässlich ist. "Eine tiefe Stirn verträgt zum Beispiel keinen Pony mit Seitenscheitel, und ein Pony bei vielen Locken geht optisch gar nicht", so Martin Max. Die meisten guten Friseure bieten Ihren Kundinnen als kostenlosen Service an, den Pony nachzuschneiden – nur für den Fall, dass man sich selbst doch nicht an die Schere traut.

Du interessierst dich für weitere Tipps rund um Haare und Frisuren? Wie du deine Haare selbst schneiden kannst, erfährst du hier. Außerdem haben wir hier Tipps zum Spitzen schneiden und Haare natürlich färben.

Wenn du dich mit anderen über Themen rund um Beauty und Frisuren austauschen möchtest, dann schaue doch mal in unsere BRIGITTE-Community.