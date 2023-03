Bubble Bob So lässig und feminin kommt der Haarschnitt jetzt daher

Lässig und leicht, mit einer Prise weiblicher Verspieltheit – wir sind sicher, dass der Bubble Bob eine der beliebtesten Frisuren im Frühling 2023 werden wird. Wir stellen dir den Look jetzt schon vor.

Mit steigenden Temperaturen und Sonnenstunden neigen wir dazu, uns altem Ballast zu entledigen. Auch unseren Haaren gönnen wir zum Frühling hin ein Upgrade. Cooler, lässiger und frischer soll es sein. Da kommt die erste Trendfrisur des Frühlings genau richtig: der Bubble Bob!

Bubble Bob – what?

Weich, verspielt, zart und feminin – so starten wir in den Frühling 2023. Hailey Bieber hat es vorgemacht, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis Stylist:innen weltweit ihre ganz eigenen Versionen des Bob-Schnitts kreieren. Auf Social Media haben wir schon einige schöne Beispiele entdeckt, wie der Bob nun daherkommt. Er ist nämlich deutlich luftiger, weicher und runder geschnitten, als wir es bisher kennen. Der Form entsprechend hat er auch seinen Namen: Er wird in Form einer Bubble, also Blase, geschnitten. Die Grundlinie ist weiterhin gerade, fällt nach vorne hin leicht ab. Die große Änderung liegt am Hinterkopf.

Bubble Bob mit Mittelscheitel © Getty Images

Der hintere Bereich wird durchgestuft, um die runde Form zu kreieren. Die Dichte und Fülle des Hinterkopfes wird minimiert, wodurch der ganze Look leichter und frischer erscheint. Perfekt für den Sommer!

So vielfältig ist der Bubble Bob

Ob Seiten- oder Mittelscheitel – beim Bubble Bob musst du dich nicht festlegen. Wir zeigen euch ein paar verschiedene Varianten der Trendfrisur des Frühlings 2023.

Bubble Bob mit Swoosh

Beim Bubble Bob mit Swoosh wird der Scheitel auf der Seite getragen. Die eine Haarpartie wird hinter das Ohr gelegt, der anderen erhält durch leichtes Antoupieren Volumen.

Straight Bubble Bob

Der Straight Bubble Bob wird, wie der Name schon sagt, glatt getragen. Hier arbeitest du am besten mit einem Glätteisen, um die Form hinzukriegen. Die Haare umspielen dein Gesicht, legen sich quasi leicht darum. Ob Seiten- oder Mittelscheitel ist dir überlassen.

Ciara trägt einen Straight Bubble Bob © Getty Images

Gestufter Bubble Bob

Der gestufte Bubble Bob ist die lässigste Variante der Frisur. Hier werden auch an den seitlichen Partien einige Stufen gesetzt, um noch mehr Dynamik zu erzeugen. Mit Haarpuder kannst du zusätzliche Textur schaffen.