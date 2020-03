Darum sollte man nach dem Haarewaschen keinen Scheitel ziehen

Haare shampoonieren, Conditioner rein, ausspülen und durchkämmen. Ihre eigene Haarroutine hat sicher jede von uns im Schlaf drauf. Doch es gibt eine Sache, die viele falsch machen – und zwar beim Kämmen. Ganz routiniert zieht sich sicher (fast) jede von uns einen Scheitel. Und genau das sollten wir nicht tun.

Keinen Scheitel ziehen!

Der Grund liegt eigentlich auf der Hand: Wir alle wollen eine voluminöse Mähne. Wenn wir unsere Haare aber nach links und rechts platt an den Kopf kämmen, wird das garantiert nichts. Wer sich also einen Scheitel im nassen Haar zieht, der wird sich danach garantiert über das platte Haar am Oberkopf ärgern. Muss doch nicht sein, oder?

Natürlich müssen wir ja irgendwann einen Scheitel ziehen, wenn er nicht gerade von alleine perfekt fällt. Aber bitte erst nach dem Föhnen. Denn so bewahren wir uns eine Meeeenge Volumen. Kämmt also das nasse Haar nicht zu den Seiten, sondern einfach nach hinten. Und dann könnt ihr loslegen. Ebenfalls eine super Volumen-Alternative: Die Haare über Kopf föhnen, so können sie sich gar nicht erst in eine Richtung legen. Wenn die Haare trocken sind, fallen sie dann automatisch in die richtige Position – oder ihr zieht einfach einen Scheitel dort, wo ihr ihn gern hättet. Das funktioniert am besten mit einem Stielkamm.

Diese Tricks zaubern Volumen

Wenn euch das an Volumen nicht ausreicht, könnt ihr natürlich auch zu kleinen Hilfsmitteln greifen. Trockenshampoo oder auch Haarpuder können den Ansatz richtig schön griffig und voll machen. Vorsicht: Zu viel Produkt tut den Haaren nicht gut. Es beschwert sie vielmehr. Auch das richtige Shampoo kann Volumen-Wunder bewirken. Volumenshampoos enthalten in der Regel weniger Pflegestoffe, weshalb sie die Haare weniger beschweren. Denn vor allem bei feinen Haaren gestaltet sich ein voller, voluminöser Ansatz etwas schwierig. Wir verraten euch, wie ihr feines Haar richtig voluminös macht.