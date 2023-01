"Emily in Paris" Schritt-für-Schritt: So gelingt euch die Frisur von Camille

von Melanie Wenzke Neben der wunderbaren Atmosphäre in "Emily in Paris" sind es auch die Looks, die uns an der Netflix-Serie faszinieren. Wie ihr die schicke Frisur von Camille jetzt ganz und mit nur wenigen Hilfsmittel zu Hause nachstylen könnt, erfahrt ihr im Video.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Französinnen unsere Styling-Wahl beeinflussen – doch so einfach und chic ging es noch nie! Camilles elegante Frisur, bei der sie die vorderen Haarsträhnen am Hinterkopf versteckt, lies die Fans der Show nur an das Eine denken: Wie geht das? Wir haben die Antwort.

"Emily in Paris": So kreiert ihr Camilles mühelos schicke Frisur

In "Emily in Paris" haben wir uns gleich aus mehreren Gründen verguckt: Der besondere Charme der Stadt der Liebe, die unverwechselbaren modischen Outfits und die trendverdächtigen Beauty-Looks beeinflussen unsere Urlaubsplanung mehr als gedacht. Immer wieder müssen wir unsere Finger vor dem Kauf eines Flug- oder Zug-Tickets stoppen. Doch jetzt könnt ihr einen Teil des Pariser-Chics auch zu euch nach Hause holen – in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die elegante Frisur von Camille aus der letzten Folge der dritten Staffel nachstylen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein kleines Haargummi, eine Bürste und etwas Haarspray. Bereit? Allez!