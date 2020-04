Pony rauswachsen lassen? Das sind die besten Frisuren und Tricks!

Mein neuer Pony...

Du hast deinen Pony seit ein, zwei Wochen? Wunderbar. Denn jetzt fällt er am besten. Für das richtige Styling über eine kleine Rundbürste föhnen und gegen den Ansatz pusten. Das sorgt für Volumen. Danach auskühlen lassen, die Rundung wieder etwas ausbürsten und mit Haarspray besprühen. "Wer es etwas dezenter mag, föhnt am besten von oben. So entsteht kein Volumen. Oder man glättet mit einem Glätteisen", empfehlen Heike Niederstucke und Wera Wittek, Inhaberinnen des Friseurs "Ponyclub" in Köln.

Angebändelt ...

Ist der Pony noch recht kurz, aber eben schon so lang, das er ab und an in den Augen kitzelt, sind Haarbänder in allen Variationen ein praktisches Accessoire. Dazu am besten die Haare geschlossen tragen: Ein locker gebundener Dutt oder auch ein sportlicher Pferdeschwanz sind ideale Kumpanen des Haarbands. Damit keine vorwitzigen Ponysträhnen vom Look ablenken, vorher mit ein wenig Wachs oder Haarspray fixieren.

Tipp: Auch der Haarreif ist derzeit megaaa angesagt!

Pony rauswachsen lassen? Einfach mehr wegstecken ...

Wenn der Pony schon über die Augenbrauen hinausgewachsen ist, sind Haarklammern deine besten Freunde. Glücklicherweise liegen auch stylische und auffällige Haarspangen derzeit im Trend!

Ein toller Abendlook: Streiche deine Haare mit einer Extraportion Gel oder Wachs eng an den Kopf und fixiere die Ponysträhnen mit Bobby Pins an der Seite (s. Bild links). Dieser Look sieht übrigens auch bei Kurzhaarschnitten toll aus. Oder du teilst den Pony mittig, steckst die Strähnen weg und zwirbelst die restlichen Haare zu einem hohen Chignon (s. Bild Mitte). Die dritte Variante ist rockiger: Knete Stylingschaum in die Haare und föhne sie über Kopf. So wird das Haar voluminös. Ziehe einen Seitenscheitel und stecke einen Haarkamm oder -reifen seitlich in die Haare (s. Bild rechts).

Seitensprung ...

Sind die Ponyhaare schon bis zur Nasenspitze gewachsen und fallen ins Gesicht, kann man sie perfekt zur Seite tragen. Entweder lässig zum Seitenscheitel gezogen und mit einer Paddle Brush schwungvoll in Form geföhnt (s. Bild links). Oder drehe die Haare lässig ein – jetzt kommen wieder die Bobby Pins ins Spiel – und stecke sie zurück. Das Ganze darf ruhig ein wenig ungemacht aussehen, Undone-Frisuren wirken immer schön lässig. Ist dein Haar stufig geschnitten, kannst du auch einen Zopf binden und die vorderen Strähnen herauszupfen (s. Bild Mitte). Besonders elegant wirkt Sienna Millers Red-Carpet-Look (s. Bild rechts). Ist der Pony lang genug, kann er über einen großen Lockenstab gedreht werden. Die noch warmen Haare einrollen, festklemmen, für einige Minuten auskühlen lassen und dann sanft ausbürsten. Fertig ist die Hollywood-Welle!

Fast geschafft ...

...von einem Pony kann schon fast nicht mehr die Rede sein. Eher von lässigen Stufen. Du bist fast am Ziel! Jetzt kann der Friseur noch mal nachschneiden, so dass die Stufen schön fallen. "Frage nach einem Schnitt mit der Modellier- oder Effilierschere! Oft reicht es, die Proportionen zu verändern, indem man die Haare ausdünnt – und nicht die Länge ändert", so Heike Niederstucke und Wera Wittek vom "Ponyclub". Besonders lässig sieht jetzt ein Mittelscheitel aus.