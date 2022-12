Haare an der Luft trocknen – diese Fehler machen wir dabei fast alle!

Haare waschen, warten – fertig? Auch wenn man sich beim Lufttrocknen der Haare die Föhnarbeit spart, sollte man einige Dinge unbedingt beachten – welche das sind, erfährst du im Video.

Es könnte so einfach sein, einmal schnell unter die Dusche springen und ab ins Bett – und sich morgens über frisch gewaschene Haare freuen. Doch vor allem wenn man längere Haare hat, ist das meist ein großer Fehler. Denn obwohl "lufttrocknen" so einfach klingt, kann man dabei einiges falsch machen. Und so hat man im Nachhinein meist mehr Arbeit damit, die Frisur zu retten, nur weil man auf das Föhnen verzichtet hat. Doch das muss nicht sein, denn wenn du diese typischen fünf Fehler vermeidest, liegen deine Haare auch luftgetrocknet perfekt! Im Video erfährst du, worauf du unbedingt achten solltest.