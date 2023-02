Haarfarben-Horoskop: Mit dieser Haarfarbe kannst du in 2023 alles erreichen

Mit dieser Haarfarbe kannst du in 2023 alles erreichen

Neues Jahr, neue Haarfarbe! Aber welche passt wirklich zu mir? Wenn du dir in Sachen Colour-Treatment unsicher bist, solltest du einmal dein Sternzeichen in Betracht ziehen. Denn selbiges verrät dir, welche Nuance besonders gut passt.

Ein neues Jahr liegt vor uns. Noch rund 350 Tage, in denen wir uns neu erfinden können. Denn 2023 ist das Jahr der Veränderung. Warum? Drei äußere Planeten wechseln sowohl ihre Tierkreiszeichen als auch den Nord- und Südknoten des Mondes. Solltest du also darüber nachdenken, in Sachen Haarstyling etwas Neues zu wagen – dies ist dein Zeichen! Dein Sternzeichen kann dir dabei Aufschluss darüber geben, welche Farbe perfekt zu dir passt. Gemeinsam mit "eSalon", einer professionellen Astrologin und erfahreneren Coloristen stellen wir euch das "Coloscope 2023" vor.

Das erwartet dich im Jahr 2023 – und diese Haarfarbe passt zu dir

Wassermann

Für den Wassermann ist 2023 definitiv das Jahr, in dem eine Veränderung hermuss, zwei Jahre hast du dich darauf vorbereitet. Jetzt geht es los. Du lenkst dein Denken und dein Sein in neue Bahnen, um noch stärker zu werden.

DEINE POWER-FARBEN: Karamell-Blond, Rot-Braun, Auberginen-Braun, gesträhntes Mahagoni-Rot, glänzendes Indigo-Schwarz

Fische

Fische erwarten im neuen Jahr neue Chancen, eine Extraportion Glück oder zumindest eine erweiternde Denkweise. Mehr Struktur zieht in dein Leben ein. Das kann sich auszahlen.

DEINE POWER-FARBEN: Beeriges Blond, kräftiges Kupfer, Terrakotta-Braun, kühles Schwarz, warmes Rotgold, weiches Bronze

Widder

Widder erwartet ein echtes Power-Jahr mit viel Glück und wertvollen Gelegenheiten. Deine Beziehungen werden sich in diesem Jahr stark verändern. Alles, was nicht mit deinen Zielen oder deiner Lebensaufgabe übereinstimmt, solltest du jetzt loslassen.

DEINE POWER-FARBEN: Edles Braun, dunkle Schokolade, Mahagoni-Blond, weiches Erdbeer-Blond

Stier

Ab der Jahresmitte tritt der Glücksplanet Jupiter in dein Zeichen. Er wird dich dazu inspirieren, deinen Horizont sowohl geistig als auch körperlich zu erweitern. Reisen, das Erlernen einer neuen Fertigkeit oder sogar ein erneuter Studiengang könnten für dich auf dem Plan stehen.

DEINE POWER-FARBEN: Samtiges Rot, Kirsch-Rot, klassisches Blond, Karamell-Blond, beeriges Braun, roségoldenes Braun bis Schwarz

© Adobe Stock

Zwilling

Der Zwilling startet mit besonders viel Energie ins Jahr, denn Merkur steht Mitte Januar direkt in deinem Zeichen. Anfang März kann es dann zu spannenden Herausforderungen in Sachen Beruf kommen.

DEINE POWER-FARBEN: Buttertoffee-Blond, Pfirsich-Rot, Kupfer-Rot, goldenes Schwarz, Sonnenuntergangs-Blond, glänzendes Espresso

Krebs

Krebse sollten sich 2023 auf das berufliche Werden konzentrieren, es könnten große Fortschritte winken. Du gerätst immer mehr in Einklang mit dem, wozu du geboren wurdest. Zeige dich und zeige, was du kannst.

DEINE POWER-FARBEN: Erdiges Blond, glänzendes Blond, sanfte goldene Babylights, Mokka-Braun, Korallen-Rot, warmes Zimtbraun

Löwe

Bei Löwen stehen alle Zeichen auf Veränderung. Übernimm Kontrolle und Verantwortung, dann wird alles genau so kommen, wie du es dir vorstellst, und du wirst es weit bringen.

DEINE POWER-FARBEN: Helles Blond, Scharlachrot, warme Strähnchen, samtiges Braun, Champagner-Blond

© Adobe Stock

Jungfrau

Bei Jungfrauen liegt in diesem Jahr der Fokus in diesem Jahr auf Beziehungen, platonische und romantische. Einige Beziehungen könnten zu einer ernsteren Ebene aufsteigen und andere könnten auf die Probe gestellt werden.

DEINE POWER-FARBEN: Sonnenuntergangs-Kupfer, lebendiges Blond, sandiges Rot, Butter-Blond, Mokka-Braun, Karamell-Strähnen

Waage

Auf Waagen wartet in der ersten Jahreshälfte eine spannende neue Beziehung, beruflich oder privat. Insgesamt lernst du, wie du deine eigenen Bedürfnisse besser mit denen anderer in Einklang bringen kannst.

DEINE POWER-FARBEN: Braunes Balayage auf schwarzem Haar, dunkles Rotbraun, sandiges Braun, rauchiges Braun, sandiges Rosé, sattes Schokoladenbraun

Skorpion

Skorpione setzen in der ersten Jahreshälfte alles daran, ihr Leben in Kontrolle zu bringen, sowohl beruflich als auch privat. Das ist wichtig, denn ab der Jahresmitte könnte eine neue Beziehung warten. Und dann bleibt dafür keine Zeit mehr.

DEINE POWER-FARBEN: Warmes Ziegel-Rot, pfirsichfarbene Nuancen, mattes Aschiges Braun, Bordeaux Mahagoni-Schwarz, weiches Karamell-Blond

Schütze

Spaß? Oder Verantwortung? Oder beides? Schützen können und wollen sich 2023 nicht entscheiden. Es ist eine gute Zeit, um dich kreativ auszudrücken und mehr Romantik in deinem Leben zuzulassen.

DEINE POWER-FARBEN: Helles Rot-Blond, klassisches Ombré, schokoladiges Braun, Auberginen-Schwarz, Mahagoni-Rot

Steinbock

Steinböcke sollten sich in 2023 eine spirituelle Praxis aneignen, um geerdet zu bleiben. Eine Neuordnung der finanziellen Verhältnisse steht ins Haus.

DEINE POWER-FARBEN: Mahagoni-Rot, Rosé-Blond, kosmisches Schwarz mit kühlen Tönen, kräftiges Rot-Kupfer, klassisches Sand-Blond