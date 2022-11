Eine:n gute:n Friseur:in zu finden, ist gar nicht so einfach. Diese Tipps helfen dir bei der Suche!

5 Zeichen, an denen ihr einen guten Friseur sofort erkennt

Friseur:in ist nicht gleich Friseur:in! Es kann Jahre dauern, eine:n Stylist:in zu finden, der:dem man wirklich vertraut und die:der genau weiß, was einem steht. Im Video siehst du fünf Tipps, die dir helfen, einen guten Friseursalon schon vor deinem ersten Termin zu erkennen!

Wer kennt das nicht: Man sitzt im Friseursalon, schaut in den Spiegel, verkneift sich die Tränen und erwidert trotzdem: "Ja danke, das ist wirklich toll geworden!" Die Haare sind völlig verschnitten, und zudem war der Service mangelhaft und das Ambiente ungemütlich. Das ist schade – denn die große Mehrheit der Friseur:innen ist wirklich gut in ihrem Job. Wie könnt ihr künftig vermeiden, wieder Pech zu haben? Klar: Mit diesen fünf sicheren Anzeichen, an denen ihr ab sofort erkennt, ob ein:e Friseur:in zu euch passt!