Die perfekte Augenbrauen-Form gehört schon lange zu den großen Beauty-Trends. Wir klären die wichtigsten Facts rund um das Trend-Thema Microblading.

Spätestens seit Supermodel Cara Delevingne sie trägt, sind buschige und schön geformte Augenbrauen in aller Munde. Aus Asien, woher ja viele Beauty-Trends kommen, ist auch die dahintersteckende Methode vor wenigen Jahren zu uns herübergeschwappt. Die Rede ist von Microblading, einem Semi-Permanent-Make-up.

Was ist Microblading?

Anders als beim normalen Permanent-Make-up werden beim Microblading Pigmente per Hand mit einem speziellen Skalpell ("Blade", dabei handelt es sich um feine aneinandergereihte Nadeln) feinste Striche in die oberste Hautschicht geritzt und mit Farbe aufgefüllt. So können Brauen rekonstruiert und Lücken aufgefüllt werden. Das Ergebnis: natürliche, voluminöse Brauen.

Microblading: Wie hoch sind die Kosten?

Der Preis kann je nach Kosmetikstudio (beziehungsweise Browery Studio) stark variieren. Man muss jedoch ungefähr mit 300 bis 600 Euro rechnen. Eine Nachbehandlung sollte circa einen Monat nach der eigentlichen Behandlung stattfinden. Dabei wird die Farbe noch mal aufgefrischt und soll so länger halten. Dies ist meist im Preis inbegriffen. Die komplette Behandlung dauert etwa zwei Stunden: Beratung, Vorzeichnen, Betäubung und Pigmentierung mit dem Skalpell brauchen eben ihre Zeit.

Wer bietet die Methode zur Verschönerung der Augenbrauenhärchen an?

Ausgewählte Kosmetikstudios und spezielle Browery Studios bieten die Prozedur mit der Härchenzeichnung an. Es sollte darauf geachtet werden, dass die:der Kosmetiker:in eine spezielle Ausbildung genossen hat und genau weiß, wie das Microblading funktioniert. Denn gerade auf den Tattoo-Trend springen viele unprofessionelle Kosmetik-Studios auf und versuchen Kunden und Kundinnen abzuzocken, verletzen die Haut, indem sie zu tief stechen, oder haben kein desinfiziertes Werkzeug. Daher: Lieber ein wenig mehr recherchieren und nach Erfahrungen fragen.

Für wen ist Microblading geeignet?

Im Prinzip ist Microblading für jeden Menschen geeignet. Trotzdem gibt es Risiko-Gruppen, die besser auf das dauerhafte Tätowieren verzichten sollten, beispielsweise weil allergische Reaktionen bekannt sind und auch bei diesem Verfahren auftreten könnten. Auch über frühere Botox-Behandlungen sollte mit einer kompetenten Kosmetikerin oder einem Kosmetiker gesprochen werden, da das Ergebnis sonst anders als gewünscht ausfallen kann. Schwangere und Schwererkrankte konsultieren vor dem Microblading besser ihren Arzt oder die Ärztin.

Gibt es Nachteile beim Microblading?

Die Behandlung kann durchaus Schmerzen verursachen. Außerdem können Rötungen oder in seltenen Fällen auch Schwellungen auftreten, die aber meist nicht lange anhalten. Manchmal bleibt nach dem Microblading zunächst ein leichter Rotstich, den erfahrene Kosmetiker:innen aber mit einer Komplementärfarbe wie Grün neutralisieren können.

Wo liegt der Unterschied zwischen Microblading und Permanent-Make-up?

Die Werkzeuge, die beim Microblading verwendet werden, sind wesentlich dünner und feiner als die Tattoonadel, die beim klassischen Permanent-Make-up für ein Augenbrauen-Tattoo genutzt wird. So fällt das Ergebnis natürlicher aus und die Farbpigmente können von der Haut besser aufgenommen werden. Auch können so feinere Akzentuierungen vorgenommen werden, die neuen Härchen wirken natürlicher. Der Trend-Nachfolger des Microbladings steht übrigens auch schon fest: Microshading soll noch natürlicher wirken, weil bei dieser Technik noch feiner gearbeitet werden kann.

Wie lange hat man was vom Ergebnis?

Die feine Härchenzeichnung hält je nach Hautbeschaffenheit bis zu zwei Jahre – die Haltbarkeit kann aber auch ganz individuell ausfallen, je nach Fettgehalt der Haut und Hauttyp. Nach ungefähr eineinhalb Jahren wird die Farbe langsam anfangen zu verblassen und es wird Zeit für eine Auffrischung.

Kann man Microblading im Notfall auch nacharbeiten?

Ja, oft wird sogar gleich nach der ersten Behandlung nachgeholfen und korrigiert. Denn oft sind die Striche zu dünn (besser als zu dick) oder die Farbe zu oberflächlich aufgetragen. Zudem werden die Augenbrauenhärchen besser Schritt für Schritt nachgezeichnet und so die gewünschte Form der Augenbrauen erreicht.

Microblading für die Haare

Den Trend zum Microblading haben die Asiat:innen bereits noch weiter ausgebaut. Denn: In Korea ist neuerdings das Haaransatz-Microblading besonders beliebt. Ganz anders als bei den Augenbrauen zieht es dabei Frauen und Männer gleichermaßen in den Beauty-Salon, um sich eine zu hohe Stirn oder Geheimratsecken entfernen zu lassen. Dabei wird der Haaransatz mit der Microblading-Methode einfach künstlich erzeugt. Wie auch bei der klassischen Microblading-Prozedur muss auch dieses Treatment alle zwei Jahre erneuert werden.