DIE Trend-Haarfarbe für die goldene Jahreszeit

Lust auf ein bisschen Veränderung in Sachen Haarfarbe? Dann haben wir die perfekte Idee für dich! Der Trend der kommenden Saison ist Titanium-Silver. Erfahre im Video alles zum außergewöhnlichen Look! Damit ziehst du garantiert alle Blicke auf dich!

Schon mal an silbernes Haar gedacht? Wenn nicht, dann wird es jetzt aber Zeit. Denn das so genannte "Baba Blond" ist DIE Trend-Haarfarbe für die kühlere Jahreszeit. Und auch wenn wir anfangs erst skeptisch waren, ob uns der neue Look nicht eher fahl aussehen lässt, müssen wir zugeben: Titanium-Silver sieht einfach nur super aus.

Und das Beste – es lässt sich zu nahezu jeder Farbe kombinieren! Sogar knallige Farben wie pink oder königsblau sehen in Kombination mit der aschigen Mähne fantastisch aus.

Goldenes Haar? Jetzt ist Silber angesagt!

Doch wie kommt man an den außergewöhnlichen Look? Es gilt – je heller das Haar, desto schöner das Ergebnis. Wenn du also nicht mit hellblondem, wenn nicht sogar platinblondem Haar auf die Welt gekommen bist, ist zunächst Bleichen angesagt.

Hast du die Färbeprozedur hinter dir, kann die Farbe alle paar Wochen mit einem Gloss aufgefrischt werden.

Extra-Tipp: Silbershampoo hilft gegen eventuellen Orange- oder Grünstich.

Überzeuge dich im Video von dem neuen Trendlook!