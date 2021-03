Auf diese Haarbarbe schwören 2021 nicht nur die Fashionistas – auch wir!

von Ilka Bock

Bei der Versace-Show gibt Gigi Hadid ihr Runway-Comeback und überrascht dabei mit neuer Frisur. Statt Blond trägt sie jetzt die Trend-Haarfarbe schlechthin – und wir lieben es.

Gigi Hadid hat offiziell ihre Babypause beendet. Fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Khai eröffnet sie bereits wieder die Versace-Show in Mailand und es wirkt fast so, als wäre sie niemals weg gewesen. Neben ihrem professionellen Walk, ist es aber vor allem ihre Haarfarbe, die bei uns in der Redaktion für Begeisterung sorgt. Für Designerin Donatella Versace trennt sich das Topmodel von ihren geliebten blonden Haare und könnte damit nicht mehr im Trend liegen. Dieses Jahr ist nämlich kaum eine Haarfarbe so angesagt wie Kupfer.

Der helle Rotton strahlt Wärme aus und sticht aus der blond-brünetten Masse heraus – dieser Haarfarben-Trend ist also nichts für Schüchterne, die im Verborgenen bleiben möchten. Ganz nach dem Motto: Seht mich an, ich bin wundervoll steckt Gigis extrovertierter Beauty-Look zum Nachmachen an.

Kupfertöne: Darum trägt Gigi Hadid die Trend-Haarfarbe 2021

2021 steht ganz im Zeichen der Natürlichkeit. Countouring wird vom Skinimalism-Trend abgelöst und auch bei den Haarfarben sind Platinblond und knallige Rottöne passé. Wer seinem Haar jedoch das gewisse Extra hinzufügen möchte, der wird den neuen Kupfertrend lieben. Farbnuancen zwischen Gold, Dunkelblond und hellem Rotbraun schmeicheln dem Teint und lassen unsere schreckliche Winterblässe elegant aussehen.

Fashionistas schwören auf den neuen Haar-Trend

Gigi Hadid ist nicht die einzige Promi-Dame, die 2021 auf kupferfarbene Haare setzt. Palina Rojinski trägt ihre roten Haare neuerdings auch einige Nuancen heller und gibt ihrem Look damit ein modernes Update.

Vor allem im Zusammenspiel mit dem lilafarbenen Rollkragenpullover entsteht ein toller Colourblocking-Moment, der den extrovertierten Charakter von Palina unterstreicht. Kleine dunkle Highlights hätten Palina Rojinskis Look noch mehr Tiefe gegeben, aber auch so trifft sie hier genau den richtigen (Haar)-Ton.