von Pia Klaus

Wir haben 2021 hinter uns gelassen und können jetzt voller Elan in das neue Jahr starten. In Sachen Haar-Trends hält 2022 einige Highlights für uns bereit.

Neues Jahr, neuer Look? Wer sich jetzt neu erfinden möchte, muss eventuell keinen ganz radikalen Neustart wagen - denn viele Looks von 2021 werden auch in Zukunft Trend bleiben. Wir haben für euch die Trend-Frisuren für 2022 angeschaut und verraten euch, was jetzt en vogue sein wird.

Modischer Ausblick - 2022 wird haartechnisch locker und fransig

Inspiration für unseren Ausblick haben wir uns unter anderem bei den Designer:innen der großen Modemarken wie Prada, Louis Vuitton und Co. geholt. Das Beste an den Haar-Trends 2022: Entwicklungen vom Vorjahr werden nun fortgesetzt - kein Wunder, denn diese Looks bestechen durch zeitlose Eleganz. Was 2022 haartechnisch besonders trendig sein wird, verraten wir euch im Video.

Verwendete Quelle: instyle.de