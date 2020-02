Trockenshampoo: Diesen Fehler machen wir alle

Es gibt so Tage, da ist Trockenshampoo echt ein Geschenk des Himmels. Gerade, wenn die Zeit knapp ist, kann die Turbo-Haarpflege aus der Dose kostbare Minuten sparen. Doch genau in dieser Situation machen viele von uns in der Anwendung einen Fehler, der viel von der Trockenshampoo-Wirkung wieder zunichtemacht. Seht im Video, was ihr im Blick behalten solltet - und wie ihr diesen Fehler in Zukunft vermeidet!