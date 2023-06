von Pia Goward Ein Haaröl ohne Silikone sorgt für eine schwerelose Pflege deiner Haare. Die besten fünf und was deinem Haar noch alles hilft, zeigt die BRIGITTE.

Silikone, Parabene, Paraffine, PEGs – die Liste der schädlichen Inhaltsstoffe in Kosmetika ist lang und leider sind in vielen Produkten auch heute noch vermehrt eben diese Stoffe anzufinden. Silikone haben dabei einen besonders schlechten Ruf. Immerhin verstopfen sie vermeintlich nicht nur die Poren, sondern gelten tatsächlich auch als "schwer abbaubar" für die Umwelt. So stehen vor allem die Silikone Octamethylcyclotetrasiloxan und Decamethylcyclopentasiloxan in der Kritik, dass sie die Fortpflanzung beeinflussen und Gewässer schädigen. Das halten wir dann lieber doch von unseren Haaren fern!

Die fünf besten Haaröle ohne Silikone

Jean & Len Haaröl Repair & Anti-Frizz

Das Haaröl der Naturkosmetikmarke Jean & Len ist nicht nur frei von Silikonen, auch auf Parabene wird in dem Produkt verzichtet. Stattdessen pflegt das vegane Trockenöl mit Hafer-, Kokos- und Sojaöl, sodass Frizz der Vergangenheit angehört. Geruchstechnisch kannst du dich auf eine warme Kokosnote mit einem Hauch von Sandelholz einstellen. Neben Silikonen und Parabenen verzichtet die Marke beim "Repair & Anti-Frizz"-Haaröl auf Mineralöl und Mikroplastik! Eben ganz "ohne Gedøns", wie das Motto der Marke lautet.

Forest & Shore Hallelujah Hair Oil

Die Marke Forest & Shore nutzt ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe, die dem Haar die nötige Feuchtigkeit und Pflege bieten sollen, die es zu jeder Jahreszeit braucht, besonders aber im Sommer und im Winter. Auch das "Hallelujah Hair Oil" der Brand ist darauf ausgelegt, widerspenstiges Haar zu bändigen – und das ganz ohne den Einsatz von Silikonen. Für Feuchtigkeit sorgt deshalb die Mischung aus Kokosnuss-, Oliven- und Sesamöl. Weitere Öle wie Olivenöl, Rosmarinöl, Lavendelöl und Arnika-Öl helfen dem Haar dabei, sprunghaft zu bleiben und gesund zu glänzen.

Strohiges Haar und solches, das zu Haarbruch neigt, braucht besonders viel Liebe und Zuneigung. Damit die Kämmbarkeit garantiert ist, sorgt das Weleda Intensiv Pflegendes Haaröl für absolute Geschmeidigkeit in den Haarspitzen. Enthalten sind neben Kleeblüten und Klettenwurzel auch noch Lavendelöl und Rosmarin, welche beide ideal für die Anwendung auf der Kopfhaut sind, um diese zu beruhigen und gleichzeitig zu mobilisieren. Weleda verzichtet auf Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe, ebenso wie auf Rohstoffe auf Mineralölbasis.

I WANT YOU NAKED Holy Hemp Hair Rescue Seal & Heal

Mit dem "Holy Hemp Hair Rescue Seal & Heal"-Haaröl von I WANT YOU NAKED wird dir ein Produkt garantiert, das keine für deine Gesundheit schädlichen Stoffe enhält. Der Verzicht auf Silikone ist nicht der einzige Vorteil des Hemp-Haaröls. Es ist außerdem frei von Parabenen, Sulfaten, PEGs, Paraffinen und Mineralölen. Getoppt wird das Ganze nur noch dadurch, dass es vegan und tierversuchsfrei ist. Dass es auch ohne all das geht, beweist das Haaröl, denn die acht verschiedenen Öle verleihen deinem Haar neue Sprungkraft und Elastizität.

Le Mélange Hairoil

Das Bio-Haaröl von Le Mélange schützt und nährt die Haare und Kopfhaut mit zu 100% natürlichen Inhaltsstoffen. Silikone, Parabene und Duftstoffe sind nicht enthalten, zudem ist das Hairoil vegan und wurde ohne Tierversuche hergestellt und getestet. Aufgetragen wird das Produkt mithilfe der Pipette. Davon ein paar Tropfen auf die Handfläche geben und in die Spitzen einarbeiten, damit diese wieder schön glänzen können. Für eine gesunde Kopfhaut fährst du mit der Pipette mehrmals über die Kopfhaut und massierst das Öl anschließend in die Kopfhaut ein. So wird sie nicht nur gepflegt, sondern auch die Durchblutung angeregt, was wiederum das Haarwachstum begünstigt. Anschließend mit einem silikonfreien Shampoo das Öl auswaschen und schon sind deine Haare wieder ganz geschmeidig.

Wann trage ich das Haaröl ohne Silikone am besten auf – auf trockenem oder feuchtem Haar?

Haaröle lassen sich sowohl auf feuchtem Haar als auch auf trockenem anwenden. Einige Öle besitzen auch einen Hitzeschutz, weshalb die Anwendung in nassem Haar durchaus Sinn ergibt. Wenn du deinen Haaren aber neuen Schwung und Glanz verleihen willst, nimm eine kleine Menge des Öls und knete es in die trockenen Haare ein. Somit werden sie auch für den Alltag versiegelt, sodass Spliss minimiert wird.

Greifen Silikone trockene und splissige Haare an?

Silikone sind für die Umwelt schlecht, aber nicht unbedingt für unsere Haare. Der synthetische Stoff greift sie schließlich nicht an, er schützt sie eher vor äußeren Einflüssen, beispielsweise Zopfgummis oder Haarklammern. Wer trockene Haare hat, kann vor dem Verwenden von silikonhaltigen Stylingprodukten eine Feuchtigkeitskur in die Haare geben. Die dann neu aufgenommene Feuchtigkeit wird von den Silikonen versiegelt, sodass die Haare wieder anfangen zu glänzen.

Sind Silikone überhaupt schädlich für die Haare?

Generell kann man sagen, dass Silikone, was unsere Haare angeht, ihrem schlechten Ruf nicht gerecht werden können. Strohiges Haar kann sogar von Silikonen profitieren. Anders sieht das bei feinem Haar aus. Die dünne Struktur des Haars wird durch die in Produkten enthaltenen Silikonen nur noch glatter, wodurch feines Haar dann oft platt oder gar fettig wirkt. Außerdem ist natürlich der Umweltaspekt nicht außer Acht zu lassen, denn schlecht abbaubare Stoffe sollte man im besten Fall vermeiden.

Revitalisiert Haaröl trockenes Haar?

Haaröl ist eine kleine Wunderwaffe. Mit den richtigen Inhaltsstoffen, die reich an Vitaminen, Antioxidantien und ungesättigten Fettsäuren sind, kann das Haar durchaus wieder zu neuem Leben erweckt werden. Die richtige Menge ist hier aber entscheidend, damit die Haare nach dem Waschen nicht gleich wieder einen Fettfilm aufweisen. Am besten nimmst du nicht mehr als die Größe eines 10-Cent-Stücks.

Kann ich auch normales Öl wie Olivenöl für meine Haare verwenden?

Olivenöl macht sich nicht nur gut in der Küche beim Kochen, sondern auch in unseren Haaren. Dank der enthaltenen Vitamine sorgt das Öl für eine wahre Gesundheitskur für das Haar. Einfach vor dem Waschen ins Haar geben, für ca. 45 Minuten einwirken lassen und dann per Doppelreinigung auswaschen, da Olivenöl sich sehr hartnäckig in den Haaren halten kann. Neben Olivenöl eignen sich auch noch Avocado-, Kokos- oder Mandelöl für dickes und trockenes Haar.

Feines Haar wird hingegen am besten mit Argan-, Jojoba- und Traubenkernöl behandelt, da diese Öle leichter sind und die Haare nicht beschweren, aber trotzdem für bessere Kämmbarkeit sorgen.

Wichtig ist dabei aber immer, dass sich in den Haaren keine Silikone befinden. Ein Shampoo ohne Silikone ist daher die beste Lösung, damit das Öl seine volle Wirkung entfachen kann.

Ein Trockenöl, also ein Öl, das für kosmetische Zwecke hergestellt wurde, ist jedoch immer noch die beste Wahl. Es lässt sich bei der Haarwäsche leicht entfernen, macht die Haare nicht strähnig und lässt, bei einer Anwendung in den Spitzen, auch die Kopfhaut in Ruhe. Außerdem bietet es im gleichen Zug noch einen Hitzeschutz – perfekt für jedes Haarstyling.

Haaröl ohne Silikone – für diese Haare macht es Sinn

Bei einigen Haartypen sind Silikone durchaus sinnvoll. So profitiert volles und vor allem lockiges oder welliges Haar von Silikonen, da diese oft zu Trockenheit neigen. Mithilfe von Silikonen versiegelt man die einzelnen Haare, sodass die enthaltene Feuchtigkeit nicht entweichen kann. So verbessert sich nicht nur die Kämmbarkeit, sondern auch die Sprungkraft der Locken.

Bei feinem Haar sollte allerdings auf den Stoff verzichtet werden, da Silikone die Haare beschweren und sie dadurch strähnig wirken. Ein Haaröl ohne Silikone ist in diesem Fall die beste Lösung, da es die Haare pflegt, ohne ihnen das Volumen zu nehmen.

Alternativ kann auch ein Haarserum verwendet werden, das silikonfrei ist. Das L'Oréal Paris Elvital Haarserum bietet beispielsweise einen Hitzeschutz und hilft dabei, widerspenstiges Haar zu entwirren. Der Vorteil dieses Serums ist, dass es die Haare nicht strähnig macht und zudem einen angenehmen und unaufdringlichen Duft bietet.

