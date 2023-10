von Melanie Wenzke Der Sleek-Style ist die perfekte Frisur, wenn es mal schnell gehen muss. Doch wisst ihr, was lange dauert? Ihn immer wieder neu machen zu müssen, weil die Haare nicht glatt anliegen. Für dieses Malheur zeigen wir euch jetzt einen ganz einfachen Hack.

Sleek-Frisuren sind seit Jahren im Trend und auch in der Zukunft können wir uns keine Welt ohne sie vorstellen. Doch manchmal klappt der Zopf nicht ganz so gut, wie wir uns ihn vorgestellt haben: Die Haare, die am Kopf aufliegen, sträuben sich, kleine Hügel zerstören die Ästhetik des glatten Looks. Wir zeigen euch, wie ihr die Unebenheiten am Oberkopf ganz einfach mit einer Haarklammer beheben könnt, ohne den kompletten Pferdeschwanz neu zu machen.

Hack für sleeke Styles: Mit Haarnadel einfach Unebenheiten ausbessern

Den Sleek-Look lieben wir für elegante Anlässe, oder wenn der Waschtag eigentlich gestern gewesen wäre. Mit einer Haarbürste mit Wildschwein-Borsten und etwas Gel wird die Frisur im Nu glatt und liegt sleek am Oberkopf auf. Doch wenn alles gestriegelt ist und nahezu perfekt liegt, kommt der schwierige Teil: Dreht ihr die Längen jetzt zu einem Dutt ein oder formt Pferdeschwanz, können unschöne Unebenheiten entstehen. Kleine Hügel zerstören das Gesamtbild eures Looks. Das können wir nicht einfach so hinnehmen – und haben deshalb einen genialen Hack, für den ihr nur eine Haarnadel braucht.

Der Trick ist ganz simpel: Im ersten Schritt macht ihr euren Zopf wie gewohnt und versucht eure Haare so sleek wir möglich zu stylen. Erneut: Wildschweinborsten-Bürste und ein gutes Gel helfen euch dabei. Auch der nächste Step bleibt gleich und ihr formt euren Dutt und befestigt ihn mit einem Gummi. Durch das Eindrehen der Haare ist jetzt normalerweise der Moment gekommen, der euren perfekten Sleek-Look zerstört – kleine Unebenheiten formen sich. Statt den Zopf zu öffnen, greift ihr jetzt zu einer einfachen Haarnadel, schiebt sie unter die unebene Strähne und kämmt den Hügel durch sanfte Bewegungen heraus. Folgt dabei einfach der Richtung eurer Haarsträhne. Diesen Prozess wiederholt ihr so oft, bis alles sleek ist. Voilà! So einfach spart ihr noch mehr Zeit bei eurer Lieblingsfrisur.

