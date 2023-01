TikTok ist in Sachen Trends ein absoluter Garant – regelmäßig landen neue Make-up-Hacks oder Fashion-Trends auf unseren Profilen. So wie auch bei diesem Beauty-Trend, den Hailey Bieber gerade viral gehen lässt.

Ganz egal, ob du bereits ein Make-up-Profi oder noch ein blutiger Anfänger bist – dieser Make-up-Hack ist für jede:n geeignet. Anstatt vieler kleiner Steps werden Contour, Concealer oder sogar Blush in einem aufgetragen und mit Foundation überdeckt. Auch Hailey Bieber ist großer Fan des Tricks, den sie sich selbst von ihrer Make-up-Artist Mary Phillips abgeschaut hat.

Hailey Bieber erweckt den Underpainting-Trend zum Leben

Tatsächlich startete der Trend bereits einige Zeit vor Hailey, durch Make-up-Artist Scott Barnes. Doch, wie es sich nun einmal mit der Trend-Flut verhält, geriet er dann fast in Vergessenheit. Dank Hailey Bieber erfährt der Underpainting-Trick nun jedoch ein neues Hoch.

Underpainting: So einfach und im Handumdrehen gezaubert

Wieso man die Make-up-Schritte umdreht? Einfach: Das Make-up wirkt weniger künstlich, die Konturen außerordentlich leicht, aber trotzdem betonend. Das Gesicht erscheint strahlender und natürlicher.

Den spannenden Hack teilt das Model nun mit seinen Follower:innen auf TikTok. Hailey beginnt mit dem Contouring an Schläfen und Wangen und trägt danach Concealer auf wichtigen Spots wie Augenringen, Nase und Mundwinkeln auf. Mit einem Make-up-Schwämmchen tupft sie die Produkte ein, und trägt mit einem Pinsel anschließend die flüssige Foundation auf. Et voilà: Der Glow des Weltstars ist perfekt in Szene gesetzt!

Darum wird der Make-up-Hack so gehypt

Wir verstehen total, warum der Trend bei TikTok gerade viral geht, denn das Finish des Make-ups ist um einiges ebenmäßiger und wirkt überhaupt nicht "cakey". Wie stark das Make-up wird, liegt dabei in unserer Hand. Je mehr Produkt man verwendet desto deckender wird es. Der Make-up-Look eignet sich daher sowohl für ein Tages-Make-up als auch für einen Full-Glam-Look.

Die Schritte im Detail: Die Reihenfolge und die richtigen Produkte machen den Unterschied

Die Reihenfolge, in der die Produkte aufgetragen werden, spielt hier eine entscheidende Rolle. Denn wir starten nicht wie sonst mit der Foundation – wir greifen stattdessen zuerst zum Concealer. Doch bevor wir starten kommt hier noch ein kleiner, aber feiner Tipp: Verwende für den Make-up-Look am besten ausschließlich Cream-Produkte, die lassen sich leichter verblenden und sorgen später für ein schöneres Finish.

Highlight the beauty of your face

Auch andere TikToker zeigen, wie es funktioniert. So beispielsweise Beauty-TikToker @scortezzbeauty: Schnapp dir deinen liebsten Concealer und trage das Produkt wie gewohnt unter den Augen auf. Auch auf dem Nasenrücken, auf die Mitte der Stirn und an den Seiten der Nase wird der Concealer verwendet. Danach verwendest du entweder einen Beautyblender oder einen Pinsel und arbeitest das Produkt ganz leicht in deine Haut ein.

Let's get bronzed

Anschließend das Contour-Produkt auftragen. Das verwendest du oberhalb der Stirn, auf der Nase und an den Wangenknochen. Danach folgt der Blush, der auf den Wangen platziert wird. Kleiner Tipp: Je höher der Blush auf den Wangenknochen aufgetragen wird desto gelifteter und wacher sieht dein Blick später aus.

Blend, blend, blend

Schnapp dir nun deine Foundation und einen fluffigen Make-up-Brush und gib ein wenig Produkt auf den Pinsel. Gehe dann in kreisenden oder streichenden Bewegung mit dem Pinsel über dein Gesicht. Ziel ist es, dass sich dein Make-up mit deiner Base aus Contour, Concealer und Blush verbindet. Diesen Prozess wiederholst du einige Male, bis du keine harten Kanten mehr erkennen kannst. Jetzt nur noch die Augenbrauen etwas auffüllen, Mascara auftragen und die Lider mit einem Lidschatten betonen – fertig ist dein perfekter Full-Make-up-Look!

