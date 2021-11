So tragen wir unser Haar für die Weihnachtszeit 2021

von Anna von Falkenburg

In der Weihnachtszeit lieben wir es, uns so richtig herauszuputzen. Wer nach Inspirationen für festliche Frisuren sucht, ist hier genau richtig: Wir zeigen die glamourösen Looks direkt vom Red Carpet und aus Hollywood!

Während wir über den Weihnachtsmarkt bummeln, den Weihnachtsbraten vorbereiten und langsam, aber sicher in den Geschenke-Stress gelangen, vergessen wir dabei oft an uns selbst zu denken. Denn besonders in der Weihnachtszeit wollen wir Außergewöhnliches in Sachen Styling wagen und vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Wir haben hier die trendy Hair-Looks der Stars zusammengesucht, die zwischen all den klassischen Korkenzieherlocken und den Fischgrätenzöpfen auf den Familienzusammenkünften absolut herausstechen werden.

1. Lange Haarprachten dank Extensions

Gigi Hadid mit extralangen Haaren bei der Met Gala in New York City 2021. © John Shearer via / Getty Images

Seeehr lange Haare waren schon auf der Met Gala in diesem Jahr ein großer Trend. Megan Fox, Camilla Cabello, Cara Delevingne und Gigi Hadid führten den Trend beim großen Benefit-Ball in New York im September vor. Das extralange Haar bis über die Taille macht jedes Outfit zu einem absoluten Glamour-Look. So eignet sich die Haarpracht vor allem für die kommenden Festtage.

Styling-Tipp: Fake it till you make it! Die Frisur lässt sich super einfach mit Clip-in Extension kreieren. So ist es uns allen möglich, diesen Hollywood-Hairstyle nachzumachen.

2. Disco-Volumen wie Queen Bey

Beyoncé mit Löwenmähne bei der 63. jährlichen GRAMMY-Verleihung in Los Angeles 2021. © Ray Tamarra via / Getty Images

Voluminöse Locken werden immer ein absoluter Hingucker sein. Sängerin Beyoncé zeigt, wie glamourös der Hairstyle auch zur Weihnachtszeit getragen werden kann. Mit Schaumfestiger und ordentlich Haarspray sitzt das Haar auch am Heiligabend genau so, wie beim Weihnachtsbrunch am Morgen. Der Style eignet sich allerdings auch hervorragend für eine feierliche Silvesternacht.

3. Mittelmäßig? Nicht mit diesem Seitenscheitel!

Zendaya mit Seitenscheitel im Sleek-Hair-Look in London, Oktober 2021. © Samir Hussein via / Getty Images

Wer sonst den klassischen Mittelscheitel trägt und mal zur Weihnachtszeit etwas Neues wagen will, der kann sich an einen (starken) Seitenscheitel herantrauen. Model Hailey Bieber und Schauspielerin Zendaya zeigen uns: Besonders edel kann der Seitenscheitel auch im strengen Sleek-Hair-Look aussehen.

4. Eleganter Dutt à la Bella Hadid

Bella Hadid mit hohem Dutt bei den 74. Filmfestspiele in Cannes, 2021 © Barcroft Media via / Getty Images

Wer keine Lust hat, dass die langen Haare und die voluminöse Mähne während des Weihnachtsessens im Teller landen, der kann mit einer Hochsteckfrisur auf Nummer sicher gehen. Bella Hadid trägt ihr Haar streng in einem hohen Dutt gebunden. Klassisch, edel und absolut festlich.

5. Wet-Look: Frisch aus der Dusche

Sienna Miller im Wet-Hair-Look auf der LACMA Art + Film Gala 2021, Los Angeles. © Taylor Hill via / Getty Images

Der Wet-Hair-Look ist die Trendfrisur schlechthin. Der Undone-Hairstyle kann hervorragend zu Kurzhaarfrisuren – zum Beispiel dem Long-Bob oder Pixie Cut– getragen werden. Mit einem leichten, erfrischenden Make-up wird dem Look dabei das gewisse Etwas verliehen.

Extra-Tipp: Accessoires sind die Kirsche auf dem Kuchen

Egal welcher Hairstyle dein Favorit für die festlichen Tage ist, du kannst deinen Look mit coolen Accessories in den Haaren zusätzlich aufpeppen. Haarspangen, Haarreifen, Haarringe, Haarbänder – die Möglichkeiten sind endlos. Hier können wir ruhig ordentlich dick auftragen und klotzen. Du kannst dich zwischen drei Haarspangen nicht entscheiden? Clip sie alle rein!

Verwendete Quellen: Instagram.com, eigene Recherche