Halloween klopft an die Tür und ihr habt keine zündende Idee für einen Look? Dann helfen wir euch mit drei gruseligen Make-up-Details auf die Sprünge. Diese kann wirklich jede:r nachmachen!

Manche Leute leben – nein – atmen Halloween. Das ganze Jahr über planen sie ihr schauriges Outfit, wie sie ihre Haare stylen und ihr unheimliches Make-up schminken. Doch nicht jede:r kann so gut auf den 31. Oktober vorbereitet sein und schon eine genaue Vorstellung vom eigenen Kostüm haben. Falls es euch genauso geht, ihr aber dennoch einen gruseligen Auftritt hinlegen wollt, findet ihr hier drei Make-up-Ideen, für die ihr keine speziellen SFX-Produkte benötigt.

Halloween Make-up: Für diese Grusel-Looks habt ihr alles bereits zu Hause

Schaurig schön lautet das Motto dieser drei Make-up-Looks. Denn auch wenn sie gruselig sind, entstellen sie euch nicht völlig, wie das bei anderen Halloween-Looks durchaus der Fall sein kann.

1. Teufelshörner

Zeichnen liegt euch nicht? Für diese Teufelshörner kein Problem! Denn statt sie mit einem Pinsel mühsam zu malen, stempelt ihr sie bei diesem Look nur auf eure Haut ab. Eine extra Form braucht ihr dafür jedoch nicht – ihr könnt einfach den Rand eurer Wimpernzange dafür verwendet. Die Biegung der runden Zange ist die perfekte Kontur für eine Hornhälfte. Achtung: Die Rundung zeigt zweimal in die gleiche Richtung, wenn ihr die Zange abstempelt. Stellt nur sicher, dass sich keine Mascara- oder Lidschatten-Reste dort befinden. Spezielle Farbe benötigt ihr ebenfalls nicht – ein Liquid Lipstick eignet sich hervorragend. Benutzt am besten eine matte Formulierung, damit sich eure Teufelshörner keine Engelsflügel bekommen und sich vom Fleck bewegen.

2. Gothic Lippen

Ein einfacher Hebel, um euren Make-up-Look Halloween-tauglich zu machen, ist die Farbe eurer Lippen: Dunkler Lippenstift lässt euch sofort etwas unheimlicher wirken. Schwarz ist eine gute Wahl, noch besser sieht jedoch ein Farbverlauf von Schwarz zu Rot aus. Eine neue Lippenstift-Farbe müsst ihr dafür jedoch nicht kaufen – wann braucht man die schon mal wieder? Appliziert im ersten Schritt einfach euren dunkelroten Lippenstift auf die ganze Lippe (am besten matt). Bevor die cremige oder flüssige Textur antrocknet, tragt ihr mit einem kleinen Pinsel schwarzen Lidschatten an der Kontur auf. Wie einen Lipliner umrandet ihr damit euren Mund. Wenn das getan ist, nehmt ihr erneut den Pinsel, jedoch ohne neues Produkt aufzutragen. In kleinen Wisch-Bewegungen verblendet ihr nun den schwarzen Rand in Richtung Mitte.

3. Kratzwunden

Jetzt wird es künstlerisch minimal anspruchsvoller. Für diesen Look benötigt ihr schwarzen sowie roten Lidschatten, einen abgeschrägten Augenbrauen-Pinsel, einen kleinen Blendepinsel und einen roten Liquid Lipstick, der nicht matt ist. Pudert eure Haut zuvor gründlich ab, damit sich gleich alles besser ausblenden lässt.

Zunächst tragt ihr mit dem Brauen-Pinsel und schwarzem Lidschatten vier leicht schräge Linien oberhalb der Augenbraue und unter dem Auge auf. Wäre das Auge nicht dazwischen, würden die insgesamt acht Striche vier Linien ergeben. Jetzt mit dem Blendepinsel und rotem Lidschatten entlang der Linien blenden, sodass keine harten Kanten mehr zu sehen sind. Hier könnt ihr die Farbe langsam aufbauen, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Jetzt nochmal mit dem abgeschrägten Pinsel und schwarzem Lidschatten nachjustieren, damit die Tiefe des Kratzers nicht verloren geht. Ihr könnt auch nochmal mit dem sauberen Blendepinsel die Kanten verwischen. Zuletzt mit dem Augenbrauen-Pinsel euren Liquid Lipstick aufnehmen und diesen an der schwarzen Linie entlang verteilen. Hier dürft ihr ruhig unordentlich sein – so wirkt es echter.

Noch besser sieht der Look aus, wenn ihr auch eure Augen und Lippen in den beiden Farben schminkt. Rote Kontaktlinsen versprühen noch mehr Vampir-Vibe.

