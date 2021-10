von Rike Andresen

Halloween-Fans aufgepasst – euer Kostüm für das schaurigste Wochenende des Jahres steht schon, aber ein passendes Nageldesign war bisher nicht dabei? Kein Problem, wir haben für euch die schönsten Halloween Nägel als Inspiration herausgesucht!

Halloween Nägel: Der schaurig schöne Maniküre-Trend

Noch ein paar Mal schlafen, dann ist es wieder soweit. Halloween steht vor der Tür und wir können es ehrlich gesagt kaum noch erwarten. Während wir uns bereits tausende Gedanken zu unseren Kostümen gemacht haben, sind unsere Ideen für unsere Halloween Nägel komplett untergegangen. Bis jetzt – denn wir haben uns auf die Suche nach den schönsten Halloween Nägeln gemacht und sind fündig geworden. Von extravagant bis minimalistisch, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Halloween Nägel im Überblick:

1. Kleine Details

2. Düstere Stiletto-Nails

3. Gruselige Botschaft

4. Frenchnails mal anders

5. Gruselige Fratzen im Kürbis Design

6. Last Minute Halloween Nägel zum Selbermachen

In diesen Halloween Nägeln steckt viel Liebe zum Detail

Halloween Nägel müssen nicht immer gruselig sein, wie uns dieses Design beweist. Anstelle von vielen dunklen Farben und gruseligen Motiven finden sich auf den Nägeln kleine, süße Details wie Geister, Spinnennetze, Fledermäuse und Kürbisse in schwarz, rosa und weiß.

Stiletto-Nails mit düsterem Design

Deine Kostümwahl ist auf Werwolf oder Zombie gefallen? Dann haben wir die perfekte Nail Inspiration für dich. Die Stiletto-Nails sehen nämlich nicht nur durch ihre Form brandgefährlich aus, sie bieten auch Platz für ein düsteres Design, dass uns direkt an Friedhöfe und angsteinflößend dunkle Nächte erinnert.

Halloween Nails mit Botschaft aus Knochen

Wer gerne seine Nägel für sich sprechen lassen möchte, der wird dieses Naildesign lieben. Auf den mattschwarz lackierten Fingernägeln finden sich nämlich sechs Buchstaben wider, die eine Botschaft für den Leser formen. Fügt man die Finger zusammen, erkennt man das Wort "Spooky". Die Buchstaben bestehen dabei aus gezeichneten Knochen. Die übrigen Finger, auf dem sich keine Buchstaben befinden, können mit Spinnennetzen, Fledermäusen oder Geistern verziert werden und so die schaurig schönen Halloween Nägel perfekt abrunden.

Halloween Nägel für Minimalisten

Dir sind die ganzen Halloween Designs für die Nägel zu viel? Dann wird dir diese Nailart garantiert gefallen. Das Design der Halloween Nägel baut nämlich auf dem herkömmlichen Frenchnail Look auf, den wir so sehr lieben. Einzige Veränderung: Anstatt weißer wählen wir schwarze Spitzen – die sehen nicht nur super elegant aus, sie passen gleichzeitig auch perfekt zum Thema Halloween. Wer mag, kann seine Nägel noch mit Mond oder Sternen verzieren lassen und so für einen kleinen, aber feinen Hingucker sorgen, den man auch nach Halloween noch ohne Scham weiter auf den Nägeln tragen kann.

Halloween Nägel im klassischen Design

Mit Halloween verbinden wir nicht nur gruselige Kostüme und schaurig schöne Make-up-Looks, sondern vor allem Kürbisse. Denn in unserer Kindheit haben wir nur zu gerne die Kürbisse mit witzigen, aber auch gruseligen Fratzen versehen. Unser Favorit in Sachen Halloween Nägel sind daher immer noch klassische Designs mit Kürbissen in schwarz und orange.

Blutrünstige Halloween Nägel zum Selbermachen: So funktioniert's

Du schaffst es nicht mehr zur Maniküre zu gehen und die gezeigten Designs sind für dich als Anfänger zu schwer umzusetzen? Kein Problem, denn wir haben für alle kurzfristig entschlossenen noch ein Mini-Tutorial für die perfekten Halloween-Nägel gefunden. Alles, was ihr dafür braucht, ist roter Nagellack, eine Nagelbürste, Klarlack, Handschuhe, einen Zahnstocher und etwas Nagellackentferner.

Vorab ein wichtiger Tipp: Zieht für das Prozedere am besten alte Klamotten an – denn jetzt wird es spritzig. Gebt etwas von dem roten Nagellack auf die Nagelbürste. Zieht euch dann einen Handschuh an und geht mit den Fingern über die Bürste. Diese haltet ihr schräg an eure andere Hand, die vor der Bürste liegt. Dadurch entstehen Spritzer auf euren Nägeln, die wie Blut aussehen.

Mit einem Zahnstocher könnte ihr dann noch einzelne Blutspuren nachzeichnen, um den Effekt zu verstärken. Seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden, könnt ihr eure Finger mit etwas Nagellackentferner von den Spritzern befreien, so bleiben diese ausschließlich auf euren Fingernägeln zurück.

Nun nur das Last Minute Naildesign noch mit etwas Klarlack versiegeln. Ist der Lack getrocknet, wiederholt ihr das Prozedere mit der anderen Hand und et voilà, fertig sind eure blutrünstigen Nägel wie vom Profi.

