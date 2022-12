Es ist gar nicht so einfach, immer diszipliniert sein Gesicht zu pflegen - umso ärgerlicher, wenn wir es dann noch falsch machen. Im Video erfährst du die Zeichen dafür, dass du dringend etwas an deiner Gesichtspflege ändern solltest.

Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir sie gut pflegen und darauf reagieren, wenn es ihr nicht gut geht. Denn die Haut zeigt ziemlich schnell und deutlich, wenn wir sie falsch behandeln. Als Erstes bemerken wir das natürlich im Gesicht, weshalb sich ein aufmerksamer Blick in den Spiegel durchaus lohnen kann. Ob du dringend etwas an deinen Pflege-Produkten ändern solltest, was normale Irritationen sind und wie du darauf am besten reagierst, erfährst du im Video.