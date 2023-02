Wer schön sein will, vertraut nicht nur auf Cremes, Make-up oder künstliche Beauty-Pillen. Für einen strahlenden Teint und glänzendes Haar ist es wichtig, bestimmte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Die damit verbundenen Nährstoffe können dabei helfen, den Hautalterungsprozess zu verlangsamen. Schließlich ist die Haut ein Spiegelbild unserer Ernährung – nicht umsonst sagt man Lebensmitteln, wie zum Beispiel Alkohol, auch nach, das Hautbild älter erscheinen zu lassen.Andersrum gelingt dies genauso. Man kann dem Körper täglich etwas Gutes tun, indem man Lebensmittel auf die Einkaufsliste setzt, die als wahre Beauty-Booster funktionieren. Weiche Haut, ein straffes Bindegewebe oder kräftiges Haar – Schönheit kommt - ganz wortwörtlich gesprochen - auch von innen. Die besten Nahrungsmittel für schöne Haut findet ihr in unserer Galerie.Den Anfang in unserer Liste macht das: Conditioner, Augencremes und Lotions haben ausgesorgt – Kokosöl ist das neue Wundermittel. In den letzten Jahren ist ein wahrer Hype um das Fruchtöl entbrannt. Und das zurecht: Eine neue Studie bewies kürzlich sogar, dass der Verzehr von Kokosöl hilft, Falten zu mindern, indem es die Neubildung von Kollagen anregt.Aber auch zur äußerlichen Anwendung ist Kokosöl ein wahrer Allrounder. Ob als Zusatz in einer Haarmaske, als Lippenpflege oder als Body-Lotion-Ersatz – das Öl pflegt unsere Haut besonders zart.Wir haben noch mehr Tipps, für gesunde Haare und schöne Haut