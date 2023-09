von Stephanie Pingel Brüchige Fußnägel sind nicht nur unschön – sie können auf gesundheitliche Probleme hinweisen. Die häufigsten Ursachen und was jetzt hilft, erklären wir hier.

Schöne Nägel gehören für viele Menschen zu einem gepflegten Erscheinungsbild einfach dazu. Aber splitternde oder brüchige Fußnägel, die diesen Eindruck trüben können, sind leider keine Seltenheit. In manchen Fällen lässt sich das Problem schlicht auf die falsche Pflege zurückführen – aber oft sind auch gesundheitliche Ursachen dafür verantwortlich. Das Gute: Wer den Auslöser kennt, kann Rillen, Verfärbungen oder Risse in den Nägeln effektiv bekämpfen.

Welche Nagelbrucharten gibt es?

Mediziner:innen unterscheiden zwei verschiedene Arten von brüchigen Nägeln:

Onychoschisis: (griechisch onycho = Nagel, schisis = Spaltung): Bei einer Onychoschisis splittern die Nägel eher lamellenartig und horizontal vom Rand ab.

(griechisch onycho = Nagel, schisis = Spaltung): Bei einer Onychoschisis splittern die Nägel eher lamellenartig und horizontal vom Rand ab. Onychorrhexis: (griechisch onycho = Nagel, rhexis = Bruch oder Riss): Liegt eine Onychorrhexis vor, kommt es zu Längsrillen auf dem Nagel.

Häufige Auslöser für brüchige Fußnägel

Nagelprobleme können verschiedene Ursachen haben. Zu den häufigsten zählen:

Feuchtigkeitsverlust

Ähnlich wie unsere Haut verlieren Hand- und Fußnägel besonders im Winter durch kalte Luft draußen so wie warme Heizungsluft drinnen Feuchtigkeit. Allerdings können sie im Gegensatz zur Haut ihr Feuchtigkeitslevel nicht regulieren – und trocknen deshalb schneller aus. Sind die Nägel erst einmal spröde, können sie das Wasser außerdem noch schlechter binden und werden so immer trockener.

Medikamente

Einige Medikamente sorgen quasi als Nebenwirkung für brüchige Fußnägel. Die sogenannten Zytostatika werden beispielsweise bei Krebsbehandlungen oder gegen Autoimmunerkrankungen eingesetzt und bremsen das Zellwachstum, was sich unter anderem auf die Festigkeit der Nägel auswirken kann.

Reizende Stoffe

Reizende Chemikalien, die beispielsweise in Reinigungsmitteln oder Nagellackentfernern enthalten sein können, machen sowohl die Fingernägel als auch die Fußnägel anfälliger für Schäden. Um entsprechende Nagelveränderungen zu vermeiden, ist beim Umgang mit solchen Stoffen also etwas Vorsicht geboten. Achte beispielsweise beim Nagellackentferner darauf, ihn wirklich nur auf dem Nagel selbst aufzutragen und nicht versehentlich über die empfindliche Nagelhaut zu reiben. Für die Hände gilt: Beim Hantieren mit Reinigungsmitteln am besten immer Handschuhe tragen!

Nährstoffmangel

Die Nägel können nur kräftig wachsen, wenn der Körper mit allem versorgt ist, was er braucht. Fehlen verschiedene Nährstoffe oder Vitamine, kann das zu Nagelproblemen führen. Besonders ein Mangel an den Vitaminen A, B oder C sowie an Folsäure oder Biotin kann für brüchige Fußnägel verantwortlich sein.

Falls ein Mineralstoffmangel vorliegt, kannst du diesen gegebenenfalls auch an anderen Symptomen erkennen. Ein Eisenmangel (Eisenmangelanämie) beispielsweise zeigt sich häufig durch anhaltende Müdigkeit, Kopfschmerzen oder blasse Haut. Vor allem Frauen leiden häufiger an einem Mangel an Eisen, da sie durch die Periode jeden Monat eisenhaltiges Blut verlieren. Aber auch ein Zinkmangel kann für brüchige Nägel verantwortlich sein. Wenn du das Gefühl hast, dass du unter einem Mineral- oder Vitaminmangel leidest, lässt du die Werte am besten ärztlich abklären.

Erkrankungen

Vor allem verschiedene Hauterkrankungen sowie hormonelle Störungen wie Stoffwechselerkrankungen können Nagelbrüche begünstigen. Ist das Nagelbett weiß oder gelblich verfärbt, brüchig und/oder verdickt? Dann kann ein Nagelpilz Auslöser dafür sein. Eine Infektion mit Nagelpilz ist in vielen Fällen eine ziemlich langwierige Angelegenheit, die Behandlung erfordert vor allem Geduld.

Mithilfe von speziellen Lacken aus der Apotheke wird das Pilzwachstum gehemmt – alternativ können auch spezielle Tabletten verwendet werden, um den Nagelpilz wieder loszuwerden. Abgesehen von der unschönen Nagelpilzinfektion können aber auch Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder die sogenannte Knötchenflechte brüchige Fußnägel auslösen.

Hormonelle Erkrankungen sorgen nicht nur für Nagelprobleme, sondern für viele verschiedene Beschwerden. Eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel macht sich nicht nur durch brüchige Fußnägel oder Fingernägel bemerkbar, sondern auch durch unerklärliche Gewichtszunahme, Müdigkeit, trockene Haut und strohiges Haar. Hast du das Gefühl, an einer Schilddrüsenerkrankung zu leiden, solltest du deine Schilddrüsenwerte ärztlich bestimmen lassen. Mit der richtigen Diagnose kann man die Erkrankung auch behandeln.

Genetische Faktoren

Es lassen sich auch vom Arzt oder der Ärztin keine körperlichen Ursachen für deine brüchigen Nägel finden? Dann könnte die Genetik eine Rolle spielen. Leiden beispielsweise schon deine Eltern oder Geschwister unter Problemen mit der Nagelstruktur und/oder Nagelveränderungen, könnten die Beschwerden angeboren sein.

Falsche Pflege

Mitunter können auch menschliche Fehler brüchige Fußnägel begünstigen. Vorsicht ist deshalb zum Beispiel bei der Maniküre oder Pediküre angesagt: Nutzt du eine Knipser oder eine Nagelschere zum Kürzen der Nägel, kann das beispielsweise zu feinen Rissen der Nagelplatte führen. Aber auch grobes Feilen kann Verletzungen der Nagelstruktur auslösen. Achte deshalb auf eine qualitativ hochwertige Feile – als besonders schonend zum Nagel haben sich Glasfeilen bewiesen.

Vorsicht bei den Fingern: Künstliche Fingernägel oder Gelnägel sind zwar optisch ein toller Blickfang, können sich aber ebenfalls negativ auf der Naturnagel auswirken. Im Hohlraum zwischen Kunst- und Naturnagel vermehren sich beispielsweise oft Bakterien und Pilze und lösen dann Infektionen aus. Obendrein weichen künstliche Nägel die Hornsubstanz des Naturnagels auf und machen diesen dadurch brüchiger.

Schnelle Hilfe: So bekommst du brüchige Fußnägel in den Griff

Sind die brüchigen Nägel einmal da, ist guter Rat teuer. Im Akutfall helfen gegen rissige Zehennägel folgende Tipps:

Pflegender Nagellack: Es gibt extra pflegende Nagellacke

Es gibt extra Feuchtigkeitsspender: Spezielle Cremes Nagelöl

Affiliate Link Flaconi: Dr. Hauschka Nagelpflege / Nagelöl Jetzt shoppen 9,08 €

Tipp: Natürlich möchte man brüchige Nägel lieber verstecken. Dennoch solltest du bei Nagelproblem auf keinen Fall Kunstnägel oder Gelnägel zum Kaschieren einsetzen. Damit erhöht sich nur das Risiko von Nagelpilz oder weitere Nagelschäden. Generell gilt außerdem: Wenn sich die Beschwerden nicht über einen längeren Zeitraum bessern, lieber nicht weiter auf eine Behandlung mit Hausmitteln setzen, sondern mit ärztlicher Hilfe nach möglichen Ursachen suchen.

Nagelbruch besser vorbeugen!

Damit du dich gar nicht erst mit eingerissenen, verfärbten oder brüchigen Fußnägeln herumärgern musst, ist es immer am besten, gezielt vorzubeugen. Dabei helfen folgende Tipps:

1. Die richtige Ernährung

Vitamin B7, auch als Biotin bekannt, verbessert die Keratinbildung. Dabei handelt es sich um spezielle Proteine, die die Nägel natürlich stärken. Biotinhaltige Lebensmittel können also dabei helfen, Nagelproblemen vorzubeugen. Der Mineralstoff steckt beispielsweise in Vollkornprodukten, Eigelb, Spinat oder Nüssen.

Generell unterstützt eine ausgewogene Ernährungsweise die Gesundheit. Neben den oben genannten Lebensmitteln sollten auch viel Obst und Gemüse, mageres Fleisch, magere Milchprodukte, Hülsenfrüchte und Fisch regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.

2. Schonende Nagelpflege

Neigst du zu brüchigen Fußnägeln, ist es besser, diese kurz zu tragen. Nutze dazu eine hochwertige Nagelfeile und feile die Nägel an den Seiten vorsichtig rund ab. Achte darauf, nicht zu tief unter den Nagel zu gehen – nur so weit, dass du eingewachsene Nägel vermeiden kannst. Statt künstlicher Nägel zu verwenden, setzt du besser auf pflegende Lacke und Nagelhärter.

Affiliate Link Flaconi: Max Factor Nagelhärter "Miracle Pure Nail Care" Jetzt shoppen 4,79 €

3. Farbpausen einlegen

Auch wenn toll lackierte Nägel ein Hingucker sind, sind regelmäßige Pausen zur Pflege hilfreich im Kampf gegen Nagelbruch. Denn das häufige Verwenden von Nagellackentferner, was vor dem Auftragen einer neuen Farbe nun einmal nötig ist, kann die Nadelstruktur schädigen.

Noch mehr zur richtigen Nagelpflege und wie du schöne Nägel bekommst, erfährst du hier.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.