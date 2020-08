Tipp 1: Das Ziel

Das Ziel muss ganz klar definiert werden. Und zwar en detail. Also: Erst schreibst du auf, was du erreichen möchtest (zum Beispiel: "Ich möchte sechs Kilo abnehmen und das in drei Monaten.") Und dann schreibst du auf, wie du das erreichen willst. ("weniger Zucker, zweimal in der Woche schwimmen gehen, abends keine Kohlehydrate, etc.") Und dann brichst du das Ganze noch einmal runter in kurzfristige Ziele – du kannst dir zum Beispiel einen Wochenplan erstellen, auf dem die To-Dos stehen.

