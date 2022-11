Do-it-yourself: Unser Beautytipp zum Selbermachen ist sekundenschnell gemacht, erfrischt sensationell und pflegt unser Gesicht. Total Bio und unter 1 Euro!

Aus der Beauty-Küche

Wir träumen von einem Beautyspray, das unserer Haut gut tut, an heißen Tagen erfrischt, absolut frei von bedenklichen Inhaltsstoffen ist und für weniger als einen Euro in der heimischen Küche herzustellen ist. Realisieren lässt sich diese Phantasie, indem wir drei Schritte zum Wasserkocher gehen, einen Teebeutel mit weißem Tee nehmen und ihn in einer Kanne mit kochendem Wasser aufgießen. Abkühlen lassen und in den Kühlschrank stellen. Anschließend in eine Sprühflasche füllen und als Gesichtsspray verwenden. Einfacher geht's nicht, aber das Spray ist sehr effektiv!



Toller Nebeneffekt: Weißer Tee ist besonders für den großen Gehalt an Antioxidantien bekannt und bindet freie Radikale. Extrakte aus den Blättern stecken auch in Gesichtscremes mit Anti-Aging-Versprechen. Perfekt eignet sich weißer Tee für die Pflege von Mischhaut. Produkte mit weißem Tee mattieren die Haut, wirken Unreinheiten entgegen und halten die Haut im Gleichgewicht.



Extra-Tipp: Wer entzündete Hautstellen hat oder unter Neurodermitis leidet, kann sich ein Gesichtswasser aus grünem Tee selbst herstellen, das wirkt gegen die Vermehrung von Bakterien und beruhigt die Haut.



Eine Sprühflasche zum Befüllen könnt ihr für weniger als zwei Euro zum Beispiel hier bestellen. Im Kühlschrank aufbewahren und schnell verbrauchen.