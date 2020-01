French Love: Das sind die Lieblingsmarken der Französinnen

Modisches Know How? Check! Beauty-Gurus? Check! Die Französinnen sehen einfach immer gut aus. Wie sie das machen? Das verraten wir euch selbstverständlich. Auf diese Brands schwören die French Girls (und wir auch!):

Vichy

Schönheit fängt bei der Hautpflege an. Klar, dass die Französinnen hier nicht auf "irgendetwas" zurückgreifen. VIchy gilt in Frankreich als eine DER Kultmarken und auch in Deutschland ist sie alles andere als unbekannt. Alle Produkte enthalten das Vichy Thermalwasser, das reich an 15 reinen Mineralien ist. Ein Grund dafür, dass die Französinnen so eine tolle Haut haben? Vielleicht!

Glossier

Die Beautymarke Glossier kommt zwar nicht aus Frankreich, ist aber dennoch ein All-Time-Favourite der French Girls. Die Pariser Stylistin Jeanne Faucher verrät im Interview mit Byrdie: "Glossier ist eine meiner Lieblingsmarken – ich könnte stundenlang über sie sprechen. Ich bin eine von den Frauen, die glaubt, Schönheit sollte natürlich sein. Es geht darum zu perfektionieren, nicht zu verstecken." Klingt super – wollen wir auch! Einziges Problem: Glossier verschickt (noch) nicht nach Deutschland, wer aber mal in New York sein sollte, der kann den Store besuchen. Es lohnt sich!

Lancôme

Wesentlich leichter zugänglich ist für uns die französische Beauty-Marke Lancôme. Bei den Französinnen dreht sich alles um natürliches Make-up und sanfte Texturen. Ein großer Favorit der French Girls: Der Skin Feels Good Tinted Moisturizer. Eine getönte Tagespflege, die die Haut perfektioniert und trotzdem wie Haut aussehen lässt. Generell geht's bei den Französinnen immer darum, dass die Haut gepflegt wird und ihr Teint total natürlich wirkt. Mit rotem Lippenstift und Mascara machen sie den Everyday-Look perfekt.

Caudalie

Zu Vino sagen wir nie no – und auch die French Girls nicht. Die Hautpflegemarke Caudalie kommt aus Bordaux und alle Produkte enthalten Weintraubenextrakte, die der Haut besonders viel Feuchtigkeit schenken sollen. Einer DER Bestseller ist zum Beispiel das Eau de Beauté – ein Gesichtsspray, dessen Formel aus einem Jugendelixier der ungarischen Königin stammt. Das lieben nicht nur die Französinnen, sondern Make-up-Artists und Stars auf der ganzen Welt.

Dior

Auch Dior ist eine echte Love-Brand der Französinnen. Vor allem, was Beauty angeht. Das französische Model Sabina Socol zeigt zum Beispiel auf ihrem Instagram-Account ihre Daily Beauty-Routine – und zu der gehören unter anderem die Dior Backstage Contour Palette, sowie die Dior Backstage Lip Palette. Beide Paletten sind super vielseitig und super easy im Auftrag. Definitiv nicht nur etwas für French Girls!