Warum dieses Gemüse in jede Skincare-Routine gehört

von Melanie Wenzke

Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum sich immer jeder Gurkenscheiben auf die Augen legt? Wir kennen die Antwort! Denn Gurken sind ein echtes Superfood – für Innen und sogar für Außen. Warum das Gemüse nicht nur im Salat landen sollte, verraten wir euch jetzt.

Dass Lebensmittel wie Quark, Honig und Kaffee nicht nur in der Küche, sondern auch auf unserer Haut gut performen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auch Gurken kennen wir bereits in DIY-Masken. Doch jetzt ist endlich ihre Zeit zu glänzen: Denn unser Star-Gemüse überzeugt uns auch ganz alleine!

Das steckt alles in Gurken

So unscheinbar sie auch aussehen: In Gurken stecken viele pflegende Inhaltsstoffe. Sie sind mit Antioxidantien aufgeladen, die unsere Haut vor Umwelteinflüssen, wie Luftverschmutzung und UV-Strahlen schützen. Außerdem stärken sie unsere Haut und stimulieren das Zellenwachstum. Antioxidantien haben so viele Vorteile für uns und sind der Grundbaustein eines gesund aussehenden Teints. Gurken sind besonders reich an Vitamin E und C, was unsere Haut strahlen lässt. Damit sagen wir den freien Radikalen den Kampf an!

Besonders für empfindliche Haut eignet sich diese Gemüse-Routine hervorragend. Denn anders als bei herkömmlichen Beauty-Produkten sind keine hochwirksamen Inhaltsstoffe enthalten, die die Haut reizen können. Deswegen eignet sich unser Superfood auch so optimal für die sehr empfindliche Partie um die Augen. Hier ist die Haut dünner, als im restlichen Gesicht, und sollte am besten nur mit Samt-Handschuhen angefasst werden.

Augenpads

Perfekt um Augenringen und Schwellungen entgegenzuwirken sind Augenpads. Eine wunderbar pflegende und nachhaltigere Alternative zu den Kunststoff-Pads aus der Drogerie sind diese DIY Gurken-Pads. Dafür reiben wir die Gurke mit Hilfe einer Küchenreibe in ein Gefäß. Anschließend werden Wattepads halbiert und darin eingelegt. Weil das Gemüse zu etwa 97 Prozent aus Wasser besteht, saugt sich die Watte wunderbar voll. Wenn ihr eure DIY-Pads anschließend in den Kühlschrank legt, sind sie eine tolle Erfrischung für jeden Morgen oder auch für zwischendurch!

Wunderwaffe für ebenmäßige Haut

Das ist wohl der einfachste Beauty-Hack überhaupt: Legt eure Gurke über Nacht in die Gefriertruhe und genießt am Morgen eine kühlende Gesichtsmassage! Nach jedem Benutzen schneidet ihr einfach das vordere Stück ab und habt so den wahrscheinlich günstigsten Toner der Welt. Die regelmäßige Behandlung beruhigt nicht nur eure Haut, sondern lässt auch Pickelmale schneller verschwinden. Dieser Tipp erlebt gerade einen kleinen Hype auf TikTok! Viele sprechen von einer regelrechten Wunderwaffe für ebenmäßige Haut und möchten die Gurke nie wieder missen! Sogar dunkle Augenringe soll das Gemüse bekämpfen.

Gurken-Toner

Auch bei diesem Gurken-Tipp gibt es nicht allzu viel zu beachten. Einfach mit zwei Scheiben Gurke morgens und abends sanft über das Gesicht gleiten. Bei diesem natürlichen Toner spart ihr sogar die Wattepads! So servieren wir unser Gemüse am liebsten!