von Simone Kalus und Kristina Läge Wir verraten dir sechs effektive Hausmittel gegen Pigmentflecken, die für einen ebenmäßigen Teint sorgen.

Ursachen von Pigmentflecken

Pigmentstörungen, auch Hyperpigmentierung genannt, entstehen durch eine Überproduktion des Hautfarbstoffes Melanin, die durch erhöhte UV-Strahlung ausgelöst werden und in Form von Sommersprossen und Altersflecken auftreten. Doch manchmal zeigen sie sich nicht als niedliche kleine Punkte auf der Nase oder unserem Gesicht, sondern als großflächige dunklere Flecken, die am ganzen Körper auftreten können. Wer sie verhindern möchte, sollte auf einen hohen Lichtschutzfaktor bei Tagescreme und Sonnenschutz setzen. Aber auch hormonelle Veränderungen, etwa durch die Pille oder eine Schwangerschaft, können Pigmentflecken verursachen.

6 Hausmittel gegen Pigmentflecken

Wer den Dark Spots und Altersflecken entgegensteuern will, jedoch auf industrielle oder synthetisch hergestellte Seren oder Cremes verzichten möchte und es natürlicher mag, dem steht eine Vielzahl an Hausmitteln gegen Pigmentflecken zur Verfügung.

Auch wenn es sich um natürliche Mittel und Inhaltsstoffe handelt, solltest du bei der ersten Anwendung vorsichtig sein und die Reaktion deiner Haut beobachten. Ein leichtes Kribbeln deutet nicht immer auf Wirksamkeit hin, sondern auf eine Unverträglichkeit. Teste das Hausmittel gegen Pigmentflecken zuerst an deinem Hals oder hinter deinem Ohr.

1. Hausmittel gegen Pigmentflecken: Apfelessig

Apfelessig gilt nicht nur als wahrer Fatburner und zaubert einen tollen Glanz in die Haare, er überzeugt bei regelmäßiger Anwendung auch als natürliches Bleichmittel bei Altersflecken. Für den aufhellenden Effekt ist hierbei die darin enthaltene Frucht- und Essigsäure verantwortlich. Diese wirkt wie ein natürliches Peeling, das die oberste Hautschicht entfernt. Der Nutzen ist allerdings nicht wissenschaftlich belegt.

Achtung: Eine empfindliche Haut sollte niemals mit natürlichen Säuren experimentieren. Neigt deine Haut schnell zu Rötungen, Trockenheit und Spannungen, solltest du dieses Hausmittel überspringen.

So wendet man Apfelessig gegen Altersflecken an:

Den Essig unverdünnt auf die dunklen Flecken auftragen. Circa zehn Minuten einwirken lassen und abwaschen. Die Behandlung zweimal täglich durchführen.

2. Hausmittel gegen Pigmentflecken: Kartoffeln

Auch mit Kartoffeln lässt sich den braunen Flecken zu Leibe rücken. Für den hautaufhellenden Effekt sorgt ein in der Kartoffel enthaltenes Enzym.

So wendest du Kartoffeln gegen Pigmentstörungen an:

Eine Kartoffel längs aufschneiden und damit die Haut einreiben. Noch einfacher funktioniert die Behandlung, wenn man einige Tropfen Wasser auf die Schnittfläche der Kartoffel gibt. Anschließend die Stelle mit Wasser abwaschen. Die Behandlung gegen Altersflecken kann bedenkenlos mehrfach am Tag durchgeführt werden.

3. Hausmittel gegen Pigmentflecken: Vitamin C

Nicht nur von außen, auch von innen lässt sich jede Menge gegen Pigmentflecken tun. Deshalb ist es wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung, viele Vitamine, vor allem Vitamin C zu achten. Vitamin C kurbelt nicht nur die Kollagenproduktion an und sorgt damit für einen straffen, prallen Teint, es mindert ebenfalls die Hyperpigmentierung und steckt vor allem in Paprika und Obst.

4. Hausmittel gegen Pigmentflecken: Mandeln

Klingt zwar etwas ungewöhnlich, funktioniert aber: Mandeln sind reich an Vitamin E (Tocopherol), schützen unsere Zellen vor freien Radikalen und haben einen positiven Effekt auf unliebsame Sommersprossen und Altersflecken.

So wendest du Mandeln gegen Pigmentflecken an:

Die Mandeln einige Stunden in Wasser einweichen und danach mit etwas Milch und einem Handmixer zu einer cremigen Paste anrühren. Die Textur vor dem Schlafengehen auf die Flecken auftragen und am nächsten Morgen abwaschen. Anwendung über einen Zeitraum von zwei Wochen täglich wiederholen.

5. Hausmittel gegen Pigmentflecken: Papaya

Ebenfalls hilfreich ist die Behandlung der Hyperpigmentierung mit Papaya. Das darin enthaltene Enzym Papain lässt die unerwünschten, braunen Flecken auf der Haut verschwinden und wirkt gleichzeitig regenerierend.

So wendest du Papaya gegen Pigmentflecken an:

Die Papaya schälen, halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch pürieren. Nun die Haut mit dem Fruchtfleisch der Papaya einreiben und eine halbe Stunde einwirken lassen. Anschließend gut mit lauwarmen Wasser abwaschen.

Affiliate Link Amazon: Bio Kurkuma Pulver Jetzt shoppen 12,50 €

6. Hausmittel gegen Pigmentflecken: Kurkuma

Zu weiteren Hausmitteln gegen Pigmentstörungen und Altersflecken gehört das Gewürz Kurkuma. Das Gewürz reduziert die Melaninproduktion in den Hautzellen (Melanozyten) und wirkt so den dunklen Flecken entgegen.

So wendest du Kurkuma gegen Pigmentflecken an:

Zunächst einen Teelöffel Kurkuma mit etwas Zitronensaft vermischen. Dann die Paste auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Nach 20 Minuten Einwirkzeit mit lauwarmen Wasser wieder abwaschen.

Vorsicht bei Zitronensaft gegen Altersflecken

Bestimmt bist du bei deiner Recherche zu Hausmitteln gegen Pigmentflecken auf Zitronensaft gestoßen. Praktisch, denn eine Zitrone findet sich in fast jeder Küche. Doch Achtung: Reine Zitronensäure kann deine Haut reizen. Besonders, wenn du eine empfindliche Haut hast und die Säure zu Hause nicht dosieren kannst.

Eine Studie hat zwar nachgewiesen, dass im ätherischen Öl der Zitronenschale ein Enzym zu finden ist, das die Produktion von Melanin steuern kann. Das in Zitronen enthaltene Vitamin C kann sogar dabei unterstützen, Pigmente verblassen zu lassen. Den Ruf des Feindes von Pigmentflecken und Altersflecken hat die Zitrone also nicht zu Unrecht. Doch die aufhellende Kraft des Vitamin C solltest du dir in verarbeiteter Kosmetik zunutze machen. Dort ist sie entsprechend dosiert und strapaziert deine Haut nicht unnötig. Zitronenscheiben kommen bei uns nach wie vor ins Wasser.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Verwendete Quellen:

Natürliche Mittel gegen Altersflecken, zentrum-der-gesundheit.de, zuletzt aufgerufen am 14.06.2022

Vitamin C in dermatology, Pumori Saokar Telang, Indian Dermatology Online Journal