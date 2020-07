Hautpflege: 13 Tipps für schöne Haut

Rosige Wangen, feine Poren, ein ebenmäßiger Teint: Was machen Frauen, die schöne Haut haben, eigentlich richtig? Diese 13 Tipps geben Aufschluss.

Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis schöner Haut? Klar, die guten Gene sind natürlich die optimale Voraussetzung. Aber es gibt unbestritten auch den einen oder anderen cleveren Trick, den ihr im Alltag beherzigen könnt, um eure Haut strahlen zu lassen. Von Pflegekniffen bis hin zur Ernährung: Hier kommen 13 Tipps für schöne Haut!

1. Tiefenpflege

Eine Maske - speziell auf den Hauttyp zugeschnitten - versorgt die Haut mit reichlich Pflegestoffen. Netter Nebeneffekt: Die Wirkung ist sofort sichtbar, weshalb man vor einem großen Auftritt gern mal etwas dicker auftragen darf. Besonders gut können die Wirkstoffe einziehen, wenn die Poren geöffnet sind. Also ab in die Badewanne und Maske auflegen!

2. Sonnenschutz

Es ist unbestritten: Sonnenstrahlen lassen die Haut altern und können im schlimmsten Fall Hautkrebs auslösen. Wer sich regelmäßig dagegen schützt, geht also nicht nur auf Nummer Sicher, sondern lässt auch seine Haut faltenfreier altern. Am besten auf einen täglichen UV-Schutz in Tagescreme und/oder im Make-up achten.

3. Bitte massieren!

Um schöne Haut zu bekommen, solltet ihr das Gesicht öfter mal massieren. Vor dem Schminken das ganze Gesicht mit einer reichhaltigen Creme etwa drei Minuten lang in kleinen Kreisen mit den Fingern massieren. Anschließend die überschüssige Creme mit einem Papiertuch abnehmen. Jetzt ist die Haut gut durchblutet, sieht praller aus und das Make-up bleibt länger schön.

4. Fettarm pflegen!

Bei besonders nährenden Rezepturen ist Zurückhaltung geboten. Zu viel Fett in der Creme schafft einen guten Nährboden für Unreinheiten, kommen noch Mitesser begünstigende (komedogene) Inhaltsstoffe wie Erdnuss-, Sesam- oder Olivenöl dazu, sind Pickel quasi programmiert. Auch Wollwachs (Lanolin) sowie Wirkstoffe, die cremig machen (z. B. Cethylalkohol), oder auch einige Emulgatoren, die Fett und Wasser verbinden (z. B. PEG - Polyethylenglykol), können das Hautbild trüben.

5. Guten Appetit!

Vitamin A regt die Zellteilung an und fördert die Bildung elastischer Fasern. Möhren, Hokkaido-Kürbis, Brokkoli und Spinat beugen also trockener Haut vor. Auch Vitamin C und E sind Freunde der Haut, da sie das Bindegewebe straffen. Daher viel frisches Obst und Gemüse sowie Körner und Nüsse essen.

6. Weniger ist mehr!

Ein Porzellanteint ist auch für empfindliche Haut erreichbar. Für Reinigung und Pflege sensibler Haut gilt: Je schlichter die Pflege, desto besser. Denn je weniger Inhaltsstoffe Sie auf Ihre Haut bringen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie gereizt reagiert. Es macht Sinn, eine komplette Pflegeserie zu benutzen, weil die Inhaltstoffe optimal aufeinander abgestimmt sind. Gut sind solche mit beruhigendem Thermalwasser.

7. So wenig Koffein wie möglich!

Auch wenn viele Studien mittlerweile besagen, dass Koffein dem Körper kein Wasser entzieht, so wirkt es dennoch stark säurebildend - und ein übersäuertes Verdauungssystem wirkt sich auch auf unsere Haut aus. Wer einen Radikal-Entzug nicht schafft, sollte zumindest auf einen geringen Koffein-Konsum achten.

8. Wasser trinken

Ja ja, wir wissen es ja schon längst, viel trinken hilft auch viel. Für den Extra-Kick am Morgen: Trinkt auf nüchternen Magen ein Glas Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone. So bleibt die Haut schön frisch und straff. Plus: Auch der Stoffwechsel wird direkt angeregt.

9. No Smoking!

Nikotin und andere Schadstoffe im Rauch verengen die Gefäße und hemmen die Durchblutung. Die Haut wirkt fahl und altert schneller. Nicht ohne Grund werden Raucher oft älter geschätzt, als sie eigentlich sind.

10. Sauerstoff hält jung

Wer viel frische Luft tankt, nimmt Sauerstoff nicht nur über die Lungen auf. 95 Prozent atmen wir ein, fünf Prozent nehmen wir über unsere Haut auf. Der Sauerstoff bewirkt einen Teilungsimpuls der Zellen, der uns frisch und strahlend aussehen lässt. Also macht doch mal wieder einen ausgedehnten Spaziergang!

11. Schön schlafen

Nachts läuft der Regenerationsprozess der Zellen auf Hochtouren. Eure Haut wird es euch also mit einem rosigen Teint danken, wenn ihr auf regelmäßigen Schlaf achten. Nachtcremes mit Wirkstoffkomplexen aus Aminosäuren, Ginkgo, Tigergras oder Weizenproteinen helfen zusätzlich, Lymphflüssigkeit abzutransportieren. So sagt ihr euren Augenringen im Schlaf adé.

12. Regelmäßig peelen

Hornschüppchen lassen die Haut farblos und stumpf aussehen. Ein auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmtes Peeling entfernt diese Hautschüppchen, ohne die Haut zu reizen und regt die Durchblutung an. Mindestens einmal die Woche anwenden.

13. Gute Laune

Das Beste zum Schluss: Die Haut ist das Spiegelbild der Seele. Die psychische Verfassung kann sich in der Haut widerspiegeln. Also dürfen wir alles tun, was uns gute Laune beschert, um schöne Haut zu bekommen. Shoppen, Spazieren gehen, Treffen mit Freundinnen ...

Videotipp: Adieu Pickel! Tipps für reine Haut

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.