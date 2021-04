Sie setzt auf diese deutsche Kosmetik-Marke

Im einer Ungeschminkt-Produktion des amerikanischen Magazins "People" zeigt Katie Holmes ihre natürliche Schönheit und verrät, was eine deutsche Kosmetikmarke damit zu tun hat ...

Natürliche Schönheit, jugendliche Ausstrahlung, geschmackvolle Stylings: Kate Holmes, 42, gilt als eine der schönsten Frauen der Welt. Kein Wunder, dass sie eine der Protagonistinnen in der “Beautiful's Issue” des US-amerikanischen People Magazins ist. Hierfür wurde sie komplett ungeschminkt fotografiert; Im dazugehörigen Interview verrät sie außerdem ihre Hautpflege-Routine.

Katie Holmes im Ungeschminkt-Interview

"Ich nehme mein Alter mit Dankbarkeit an und mache mir keine Sorgen, wenn ich kein Make-up trage. Meine Freude kommt von innen", verrät die Ex von Tom Cruise.

Was ihr allerdings wichtig ist: Gute Ernährung: “Ich trinke viel Wasser und versuche, viel Gemüse zu essen, um meine Haut so gesund wie möglich zu halten." Von außen tut sie ihrer Haut aber natürlich auch Gutes: "Ich kümmere mich um meine Haut, indem ich sie jeden Morgen und Abend reinige, und reichlich Hyaluronsäure-Serum sowie Feuchtigkeitscreme verwende."

Sie verrät aber sogar noch explizit, auf welche Produkte sie setzt. Und siehe da: Die Wunderwaffen sind aus Deutschland: "Ich bin ein großer Fan von Dr. Barbara Sturm. Ich bekomme regelmäßig Gesichtsbehandlungen und verwende ihre Produkte." Zu ihren Favoriten zählt das "Hyaluronic Gesichtsserum" gegen Fältchen und für eine prallere, gut durchfeuchtete Haut. Die dazugehörigen Facials werden in Dr. Barbara Sturms eigenen Spa-Salons in Los Angeles und in New York angeboten. Katie lebt in New York, aber ist berufsbedingt auch viel in der kalifornischen Sonnen-Metropole.

Was Katies Beauty-Routine perfekt macht: Sonnenschutz, der vor lichtbedingter Hautalterung schützt und ein Lipgloss für weiche, glänzende Lippen.

Entspannte Einstellung zum Altern plus die richtige Pflege – diese Tipps sind doch ganz einfach zum Abschauen.

Dieser Artikel erschien erstmals auf GALA.de