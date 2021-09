Ist es noch extreme Trockenheit der Haut oder schon Neurodermitis? Wir klären euch über Neurodermitis-Symptome auf und verraten, was dagegen hilft.

Rund 15 Prozent der Kinder und zwei bis vier Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden an Neurodermitis. Dabei handelt es sich um eine chronische beziehungsweise chronisch wiederkehrende Hautkrankheit (medizinisch auch atopisches Ekzem, atopische Dermatitis genannt), die in Schüben verläuft. Typische Kennzeichen einer Neurodermitis sind eine trockene Haut, Juckreiz, Rötungen, Entzündungen und Veränderungen der Haut, die im Gesicht, am Körper und auf der Kopfhaut auftreten können (primär Armbeugen und Kniekehlen sowie im Hals- und Gesichtsbereich).

Neurodermitis-Symptome: Daran erkennt ihr die Hautkrankheit

Neurodermitis-Symptome sind vielfältig. Sie unterscheiden sich je nach Alter der Betroffenen und sind außerdem von Mensch zu Mensch verschieden. Mal zeigen sie sich nur an bestimmten Hautstellen, mal sind großflächige Hautbereiche betroffen. Zudem treten die Beschwerden bei einer Neurodermitis in Schüben auf, das heißt, auf Phasen mit extremen Hautveränderungen wie Rötungen oder Juckreiz folgen Zeitabschnitte ohne Krankheitsanzeichen.

Folgende Symptome sind dabei immer wiederkehrend:

Trockene Haut: Die Haut im Gesicht und am Körper ist rau, schuppig und spannt.

Die Haut im Gesicht und am Körper ist rau, schuppig und spannt. Hier haben wir Pflege-Tipps für schuppige Haut. Entzündungen: Ein Leitsymptom der Neurodermitis sind entzündliche Ekzeme.

Ein Leitsymptom der Neurodermitis sind entzündliche Ekzeme. Juckende Haut: Mit dem Ekzem geht ein quälender Juckreiz einher, der die Betroffenen in der Nacht schlecht schlafen lässt und tagsüber die Konzentrationsfähigkeit mindert.

Rötungen: Vor allem das Gesicht zeigt bei Neurodermitis gerötete Hautstellen auf.

Weitere Symptome einer Neurodermitis sind Hautverdickungen und -vergröberungen (sogenannte Lichenifikation), die im Bereich der Handgelenke, den Armbeugen und Kniekehlen auftreten, sowie Knötchen, Pusteln oder nässende Bläschen.

Neurodermitis-Symptome bei Erwachsenen

Folgende Symptome treten bei Erwachsenen auf: 1 von 6 1 von 6 Beugeekzeme in den Kniekehlen, den Armbeugen, am Ellenbogen und im Nacken. Mehr 2 von 6 Ekzeme an Händen und Füßen. Mehr 3 von 6 Juckende Krusten auf der behaarten Kopfhaut. Mehr 4 von 6 Gerötete, rissige und entzündete Ohrläppchen-Ränder. Mehr 5 von 6 Entzündete, juckende Haut an den Lippen. Mehr 6 von 6 Brennen im Bereich der Mund- und Rachenschleimhäute. Mehr

Neurodermitis-Symptome bei Kindern

Diese Neurodermitis-Symptome treten bei Kindern auf: 1 von 5 1 von 5 Oft beginnt die Neurodermitis bereits bei Säuglingen ab dem dritten Monat. Ein erster Hinweis können harte gelblich braune Schuppen auf der Kopfhaut sein, der so genannte "Milchschorf". Mehr 2 von 5 Rötungen an den Wangen und auf der Kopfhaut. Mehr 3 von 5 Beugeekzeme in den Falten etwa von Kniekehlen, Ellenbogen und Handgelenken und an den Knien, wenn die Kinder beginnen zu Krabbeln. Mehr 4 von 5 Entzündungen im Mundbereich. Mehr 5 von 5 Entzündete, nässende Hautstellen an Augenlidern, Füßen, Oberschenkeln und Po. Mehr

Viele Neurodermitis-Patienten litten als Baby an Milchschorf.

Weitere Atopie-Merkmale

Neben den typischen Neurodermitis-Symptomen gibt es noch weitere Merkmale für das Krankheitsbild, die bei Betroffenen häufig auftreten. Hierzu zählen:

trockene Haut

verstärkte Linienzeichnung an den Innenflächen der Hände

doppelte Lidfalte unter den Augen (die sogenannte "Dennie-Morgan-Falte")

dunkle Haut im Bereich der Augen, Augenränder (periorbitale Verschattung)

Ausdünnung der seitlichen Augenbrauen (Hertoghe-Zeichen)

eingerissene Ohr- und Mundwinkel

Verfärbung der Haut am seitlichen Hals oder Nacken («dirty neck»)

Neurodermitis-Symptome behandeln

Neurodermitis lässt sich nicht heilen, wohl aber können mit der richtigen Behandlung die Neurodermitis-Symptome gelindert werden. Allerdings gibt es keine einheitliche Therapielösung, da Neurodermitis eine komplexe Krankheit mit vielen individuellen Erscheinungsformen darstellt. Die Therapie setzt sich aus einer Vielzahl von Bausteinen zusammen:

Basistherapie unter Verwendung rückfettender und feuchtigkeitsspendender Pflegeprodukte, zum Beispiel fetthaltiger Salben oder spezieller Lotions mit Urea, Glycerin, Ceramide und D-Panthenol (verringert Rötungen und lindert den Juckreiz bei Neurodermitis). Wichtig ist die Wahl einer Creme, die frei von Konservierungs-, Duft-, Farbstoffen, Emulgatoren und Paraffinöl ist.

zum Beispiel fetthaltiger Salben oder spezieller Lotions mit Urea, Glycerin, Ceramide und D-Panthenol (verringert Rötungen und lindert den Juckreiz bei Neurodermitis). Wichtig ist die Wahl einer Creme, die frei von Konservierungs-, Duft-, Farbstoffen, Emulgatoren und Paraffinöl ist. Vermeiden von Auslösern etwa Stress, Wollkleidung, trockene Luft

etwa Stress, Wollkleidung, trockene Luft Medikamenten gegen Entzündung und Juckreiz

