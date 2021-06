Dieser Sport ist am effektivsten!

1. Setzt auf Eiweiß! Es liefert die Energie für den Muskelaufbau und steckt u. a. in Nahrungsmitteln wie Linsen, Soja, Milchprodukten, Eiern und Algen. Speziell Wakame-Algen (als Salat oder im Sushi) sind echte Protein-Protze.



2. Pfeffer und Chili sind das bessere Salz! Während Salz Wasser bindet und damit auch Wassereinlagerungen fördert, die für die Dellenbildung mitverantwortlich sind, regen scharfe Gewürze wie Chili und Pfeffer den Stoffwechsel an und unterstützen dadurch den Muskelaufbau.



3. An apple per day... Ein Apfel pro Tag hält nicht nur gesund, sondern auch dellenfreier. Das liegt am Ballaststoff Pektin, der die Verdauung insbesondere von Fetten anregt.



4. Zucker möglichst reduzieren. Ja, dieser Tipp nervt, dafür bringt er aber auch eine Menge, wenn man ihn beherzigt, schließlich stört Zucker den Zellstoffwechsel und verringert oder hemmt sogar den Muskelaufbau. Reduzieren heißt ja nicht komplett verzichten. Doch es hilft zum Beispiel schon, statt Schorle einfach pures Wasser zu trinken. Oder nur einen Süßigkeiten-Tag pro Woche einzubauen.



5. Sauer macht lustig und glatt. Ein Spritzer Zitrone im Wasser, auf dem Fischfilet oder am Obstsalat regt die Ausschüttung des so genannten Aktivitätshormons an - und das ist ebenfalls ein Stoffwechsel-Beschleuniger.