Pediküre ist immer wichtig. Nicht nur im Sommer. Wir verraten, worauf ihr bei Fußpflege und Nägel lackieren achten solltet. Die perfekte Anleitung zum Pediküren.

Pediküre – Maniküre: die absolute Beautykür

Immer wieder montags? Die private Mani-Pedi-Stunde ist bei vielen fest eingebucht. Ein wöchentliches Beautyritual, das nicht nur Pflicht, sondern definitiv Vergnügen bedeutet. Aber gerade die Pediküre wird in den sandalenfreien Monaten gern etwas vernachlässigt. Wer seine Füße präsentabel machen will, kann mit unseren Tipps perfekt allein zu Hause pediküren.

Beauty-Programm: Fußpflege

Damit unsere Füße sich überall sehen lassen können, braucht es zum Glück nur ein kleines Pflegeprogramm, das ihr am besten mit einem Fußbad startet. Und das Beste: Habt ihr das Basisprogramm erst einmal hinter euch gebracht, braucht ihr euren Füßen nur ab und zu ein wenig Zeit zu widmen, bevor ihr in Peeptoes, Flip Flops oder Sandalen aus dem Haus geht. Unser 5-Punkte-Plan für hübsche Füße:

Pediküre-Schritt 1: Füße einweichen

Bevor ihr mit der Pediküre loslegt, braucht es ein klein wenig Vorarbeit: Ein Fußbad mit entsprechenden Zusätzen kann die Hornhaut lösen und bereitet auf die Pediküre vor. Für zarte Füße sorgt ein Peeling. Optimal zur Entspannung ist dabei 37 Grad warmes Wasser. Danach die Füße sorgfältig abtrocknen, besonders zwischen den Zehen. Hartnäckig verhornte Stellen können nach dem Bad mit einem Bimsstein, einer Hornhautfeile oder einem Hornhautentferner weggerubbelt werden. Hier erfahrt ihr, was ihr wissen müsst, wenn ihr Hornhaut entfernen wollt.

Fischpediküre – es darf geknabbert werden!

Spannend ist übrigens die Methode der Fischpediküre. Sie wird mittlerweile in zahlreichen Kosmetikstudios angeboten. Dabei kommen kleine Fische, wie zum Beispiel "Garra" zum Einsatz, die in großen Wasserbecken die Hornhaut einfach abknabbern. Dazu müssen einfach nur die Füße in diese Becken gehalten werden. Vergleichbar ist der spätere Effekt mit einem sanften Peeling.

Pediküre-Schritt 2: Nagelhaut zurückschieben

Nach einem Bad kann man die Nagelhaut mit einem speziellen Stäbchen sanft zurückschieben. Bitte nie mit einer Schere bearbeiten: Die Haut ist hier sehr empfindlich und kann sich bei kleinsten Verletzungen entzünden. Spezielle Nagelhautentferner sollte man höchstens von Zeit zu Zeit benutzen und auch nur, wenn sie wirklich hartnäckig am Nagel "festklebt". Denn grundsätzlich bietet die zarte Haut einen Schutz vor eindringenden Bakterien und sollte daher nicht ganz entfernt werden.

Pediküre-Schritt 3: Fußnägel in Form bringen

Nach einem Fußbad sind die Zehennägel leicht zu schneiden und splittern nicht. Am besten kürzt man sie mit einem Nagelknipser. Der Nagel sollte mit dem Ende des Zehs abschließen. Wer zu viel wegschneidet, riskiert, dass die Ecken in die Haut einwachsen. Eventuelle Kanten kann man anschließend mit einer Feile entfernen. Aber Vorsicht: Zehnägel immer gerade feilen und nicht rund. Auch das fördert eingewachsene Nägel.

Pediküre-Schritt 4: Fußnägel lackieren

Vor dem Lackieren trägt man einen Unterlack auf, der die Nägel vor Verfärbungen schützt. Unebenheiten im Nagel kaschiert man mit einem Rillenfüller - dadurch lässt sich der Farblack später besser verteilen. Damit nichts verwischt, könnt ihr euch vorher einen Zehenspreizer zwischen die Zehen klemmen. Dann kann farbig lackiert werden, immer vom Nagelansatz zur Spitze. Den Pinsel nie direkt an der Nagelhaut ansetzen. Der erste Pinselstrich sollte vertikal über die Mitte des Nagels verlaufen. Dann rechts und links daneben weiterlackieren.

Lässt man an den Seiten ein wenig Platz, erscheint der Zehennagel optisch ein wenig schmaler - praktisch für Frauen mit einem "großem Onkel". Wer möchte, dass der Nagellack nicht nur für wenige Tage, sondern für bis zu vier Wochen hält, greift am Besten zu einem Shellac-Lack. Der trocknet in nullkommanichts und ist nicht so leicht angreifbar. Übrigens: Shellac-Lacke können sowohl für die Pediküre als auch für die Maniküre eingesetzt werden. Hier informieren wir euch über die Vor- und Nachteile von Shellack.

Pediküre-Schritt 5: Eincremen

Am besten benutzt man eine spezielle Fußpflege mit Urea-Anteil, die die Hornhautbildung verhindert. Einige Fußpflegeprodukte verhindern auch stärkeres Schwitzen und desodorieren. Eine Fußmaske und Fußcreme wirken besonders gut, wenn man sie einmassiert und (eventuell sogar mit feinen Baumwollsöckchen) über Nacht einwirken lässt. Auch Fußbutter ist wohltuend für trockene Füße!

Nageloberfläche polieren

Wer nicht lackieren möchte, kann die Nageloberfläche auch polieren. Spezielle Polierfeilen oder Polierblöcke glätten die Nageloberfläche mit mikrofeinen Schleifpartikeln und bringen einen sanften Perlmutt-Schimmer. Allerdings solltet ihr das nur einmal pro Woche machen, weil das Polieren wie Peeling wirkt. Anschließend Nagelöl auftragen, das bringt nicht nur noch mehr Glanz, sondern pflegt auch noch den Nagel.

Hornhaut – das hilft!

Zugegeben, Hornhaut nervt. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass sie wichtige Funktionen erfüllt. Sie schützt tiefer liegendes Gewebe vor äußeren Einflüssen. Wer dennoch eine vermehrte Hornhautentwicklung bis zu Schwielen an seinen Füßen feststellt, kann mit einfachen Mitteln Hornhaut entfernen. Wir verraten euch die besten Tricks, um Hornhaut zu entfernen.

Wichtig: ein gutes Pediküre-Set!

Ganz wichtig für eine gelungene Pediküre zu Hause ist ein gutes Pediküre-Set. Es lohnt sich wirklich, etwas mehr zu investieren, um eine gute Schere, einen qualitativ hochwertigen Nagelknipser und eine Nagelfeile zu bekommen. In Sachen Nagelfeile muss jeder selbst entscheiden, welche Variante er am liebsten mag.

Welche Nagelfeile soll's sein?

Der absolute Klassiker ist eine Feile aus Metall und einem Griff aus Kunststoff. Sie haben zwei Seiten mit unterschiedlicher Körnung: Eine grobe zum Kürzen der Nägel und eine feine Seite zum Formen.

Die Glasnagelfeile ist extrem schonend für den Fingernagel, da sie den Nagel nicht aufsplittern kann.Die feinen Schleifkörnchen werden bei der Herstellung direkt in das Glas des Feilenkörpers eingearbeitet, sie ist extrem lange haltbar.

Die Keramikfeile ist ebenfalls sanft zum Nagel und besonders gut geeignet, auch lackierte Fingernägel in Form zu feilen.

Profi-Equipment: Saphirscheibe für Hand- und Fußpflegegeräte

Wer gern mit Highend-Gerätschaften arbeitet und sich ein elektrisches Maniküre- und Pediküre-Set kaufen möchte, formt die Nägel mit einer Saphirscheibe, die besonders für dicke Nägel geeignet ist. Die Saphirscheibe soll Nägel an Händen und Füßen feilen und kürzen, um anschließend den Nagelrand mit dem Filzkegel geeignet glätten zu können. Zum professionellen Gerät gehört aber auch eine Saphirkegel, der Schwielen und lästige und trockene Hornhaut an Händen sowie Füßen entfernen kann. Zum anderen ist ein Saphirkegel ein probates Mittel, um auch verholzte Fußnägel geeignet abzuschleifen.

Nagelpflege – so werden die Finger- und Fußnägel perfekt gepflegt

Öle oder Seren – inzwischen gibt es zur Nagelpflege diverse Produkte, die die Nageloberfläche pflegen. Nagelpflegestifte pflegen nicht nur den Nagel in seiner Struktur, sondern versorgen auch die Nagelhaut. Pflegelacke sorgen mit Keratin für eine Nagelstärkung und Seren versorgen Nagel und Nagelhaut mit Feuchtigkeit.

Nagelmodellage – auch für Fußnägel?

Wer einen abgebrochenen Nagel hat oder mit der Form des Nagels unzufrieden ist, kann mit einer Nagelmodellage einen Nagel künstlich verlängern lassen. Das macht der Profi so, dass der eigene Nagel und die Nagelspitze mit Modellagekunststoff überzogen wird. Mit Fußnägeln funktioniert das genau so wie mit Fingernägeln.

