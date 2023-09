von Simone Kalus und Stephanie Pingel Eine Pigmentflecken Creme, auch Brightening Creme genannt, hilft dabei, die Pigmentflecken aufzuhellen. Auf diese Wirkstoffe solltet ihr achten!

Natürlich sind Pigmentflecken kein Desaster – aber für viele Menschen halt doch optisch eher unschön. Wer dennoch etwas gegen die Hyperpigmentierung unternehmen möchte, für den haben wir ein paar effektive Cremes, die sich im Kampf gegen die dunklen Flecken bewähren.

Glatt, ebenmäßig und makellos: Wer hätte nicht gerne einen Teint wie aus der Photoshop-Retusche? Neben Falten sind es Pigmentflecken, die oft als störend empfunden werden. Wie gut, dass die Beauty-Industrie ein paar Wundermittelchen bereit hält, mit denen wir die dunklen Flecken im Gesicht in den Griff bekommen. Aber welche Pigmentflecken Creme taugt wirklich etwas?

Pigmentflecken Creme: Diese Wirkstoffe helfen

Wer etwas gegen Pigmentstörungen unternehmen möchte, kann aus einer großen Auswahl an Pigmentflecken Cremes zur Anwendung wählen. Pigmentflecken Cremes, auch Brightening Cremes genannt, helfen dabei, die dunklen Flecken aufzuhellen. Vor allem Produkte mit Arbutin, Vitamin C oder Soja sind für ihre aufhellende Wirkung bekannt und haben sich als besonders wirksam im Kampf gegen Altersflecken erwiesen. Wer zusätzlich ein Serum unter der Pigmentflecken Creme aufträgt, verstärkt den aufhellenden Effekt. Die Produkte lassen sich sowohl in der Apotheke als auch in der Drogerie oder im Internet kaufen.

Affiliate Link Eucerin Anti-Pigment Nacht Creme, 50 ml Creme Jetzt shoppen 33,00 €

Schutz für die Haut: Vorsicht vor Sonneneinstrahlung!

Grundsätzlich können Cremes die Hyperpigmentierungen niemals vollständig entfernen, sondern ausschließlich mildern. Oberstes Gebot, um Pigmentflecken gar nicht erst entstehen zu lassen: Konsequent Sonnenschutz mit einem hohen Lichtschutzfaktor verwenden (am besten LSF 50). Das schützt obendrein vor vorzeitiger Hautalterung.

Affiliate Link DERMASENCE Hyalusome Tagespflege mit LSF 50 | 50 ml Jetzt shoppen 23,75 €

Pigmentflecken loswerden: Weitere Methoden

Pigmentflecken an sich sind harmlos und stellen eher ein kosmetisches Problem dar. Wir stellen euch neben Pigmentflecken Cremes alternative Behandlungsmethoden vor:

Chemische Peelings: Chemische Peelings haben eine hautverjüngende und glättende Wirkung. Fruchtsäure dringt tief in die oberste Hautschicht, löst abgestorbene Hornzellen und bewirkt eine Mikro-Schälung. Als Spitzenreiter im Kampf gegen Fältchen und Linien gelten Glykol- und Lipo-Hydroxy-Säuren (LHA). Sie reduzieren Pigmentflecken und sorgen für einen gleichmäßigen Hautton, ein ebenmäßiges Hautbild sowie verfeinerte Poren.

Chemische Peelings haben eine hautverjüngende und glättende Wirkung. Fruchtsäure dringt tief in die oberste Hautschicht, löst abgestorbene Hornzellen und bewirkt eine Mikro-Schälung. Als Spitzenreiter im Kampf gegen Fältchen und Linien gelten Glykol- und Lipo-Hydroxy-Säuren (LHA). Sie reduzieren Pigmentflecken und sorgen für einen gleichmäßigen Hautton, ein ebenmäßiges Hautbild sowie verfeinerte Poren. Laser-Behandlung: Die Behandlung mit einem Laser ist eine der effektivsten, aber auch kostspieligsten Methoden. Der Laserstrahl trifft genau jene Zellen, die zu viel Hautfarbstoff enthalten und löst die Melanin-Ablagerungen auf, die anschließend über das Immunsystem abtransportiert werden. Gelasert wird idealerweise in den Wintermonaten, um die lichtempfindliche Haut nicht zusätzlich zu belasten. Lass dich unbedingt zunächst von einem Arzt oder einer Ärztin beraten, ob die teure Methode für dich wirklich sinnvoll ist.

Die Behandlung mit einem Laser ist eine der effektivsten, aber auch kostspieligsten Methoden. Der Laserstrahl trifft genau jene Zellen, die zu viel Hautfarbstoff enthalten und löst die Melanin-Ablagerungen auf, die anschließend über das Immunsystem abtransportiert werden. Gelasert wird idealerweise in den Wintermonaten, um die lichtempfindliche Haut nicht zusätzlich zu belasten. Lass dich unbedingt zunächst von einem Arzt oder einer Ärztin beraten, ob die teure Methode für dich wirklich sinnvoll ist. Pigmentflecken wegschminken: Das Abdecken von Altersflecken klappt nicht mit einem gewöhnlichen Make-up. Beste Ergebnisse erzielt ihr mit einem Camouflage-Make-up CC-Cremes

Wer seine Pigmentstörungen lieber auf natürlichem Wege loswerden will, für den haben wir die besten Hausmittel gegen Pigmentflecken zusammengestellt.

Pigmentflecken: Woher kommen die dunklen Flecken eigentlich?

Bei Pigmentflecken spricht man eigentlich von Hyperpigmentierungen oder sogenannten Altersflecken. Diese sind von den gewöhnlichen Sommersprossen abzugrenzen und treten im Gesicht, am Hals, am Dekolleté sowie an den Händen auf. Zur Bildung von Pigmentflecken kommt es durch eine erhöhte Produktion des Hautfarbstoffes Melanin, also dem natürlichen Pigment. Verursacht werden sie durch vermehrte UV-Strahlung. Weitere Auslöser von Pigmentstörungen können hormonelle Veränderungen wie zum Beispiel die Pille oder eine Schwangerschaft sowie photosensibilisierende Medikamente sein.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.