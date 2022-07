Sommer, Strand und Urlaub, wohin man schaut. Ob Michelle Hunziker, Verona Pooth oder Sophia Thomalla – die Stars rekeln sich an den schönsten Stränden der Welt im Bikini und lassen uns dank Instagram, Facebook und Snapchat an ihrem entspannten Leben teilhaben. So lässig wie auf ihren Urlaubsbildern sieht ihr Alltag natürlich nicht aus. Denn der perfekte Bikini-Body kommt (leider) auch bei den Stars nicht über Nacht, sondern nur mit knallhartem Training. Und das steht meist täglich auf dem Programm. Ebenso wie die richtige und vor allem gesunde Ernährung.

Stars im Bikini: Auf dieses Training schwören Michelle Hunziker & Co.

Kaum eine Promi-Dame sehen wir so oft am Strand wie Michelle Hunziker. Und wir geben gerne neidlos zu: Dieser Körper kann sich sehen lassen. Kein Wunder, dass die schöne Schweizerin ständig nach ihren Trainingsgeheimnissen gefragt wird. In diversen Interviews sagte Hunziker dazu, dass vor allem ihre Kinder sie immer auf Trab halten würden und damit das beste Trainingsprogramm darstellen. Wenn sie zusätzlich trainiert, steigt sie am liebsten aufs Laufband.

Viel wichtiger für die Bikini-Figur sei dagegen die Ernährung. Gerade nach der Schwangerschaft achtet sie auf ausgewogene und kalorienarme Lebensmittel, um schnell wieder in shape zu kommen. So stehen zum Frühstück überwiegend Obst und Müsli auf ihrem Ernährungsplan, mittags Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Pasta, und abends gibt es meist Fisch und Gemüse. Das klingt zwar auf den ersten Blick nicht sonderlich kalorienarm, aber schon oft erklärte die 39-Jährige, dass sie sehr gute Gene und einen guten Stoffwechsel habe. Beneidenswert!

Die Ernährung der Promis: skurril oder sinnvoll?

Ob ehemalige Köche, gefeuerte Assistentinnen oder die beste Feindin: Immer wieder packen vermeintliche Insider aus dem Privatleben der Promis aus und verraten dabei auch ihre Ernährungsgewohnheiten. Und diese sind teilweise ziemlich skurril: Bei Gisele Bündchen und ihrem Ehemann Tom Brady soll zum Beispiel zu 80 Prozent nur Gemüse und zu 20 Prozent mageres Fleisch auf den Tisch kommen. Obst ist dagegen vom Speiseplan gestrichen worden, ebenso alle Milchprodukte und Kaffee. Die komplette Liste an skurrilen Ernährungsgewohnheiten der Promis findet ihr hier.

Stars im Bikini: Von Verona Pooth bis Alessandra Meyer-Wölden

Hatten wir nicht alle schon mal das Gefühl, Promis liegen nur im Bikini am Strand in der Sonne? Unsere Galerie wird einem zwar nicht gerade das Gegenteil präsentieren, aber es zeigt zumindest eines: Auch Promis sind nicht perfekt und im knappen Bikini lassen sich Problemzönchen kaum wegschummeln. Also klickt euch durch unsere Stars im Bikini und lasst euch vom Urlaubsfeeling anstecken!