Das passiert mit deiner Haut, wenn du dich 2 Wochen nicht schminkst

Während viele Frauen es genießen und es sogar zu ihrer "Selfcare" gehört, sich vor dem Spiegel in Ruhe zu schminken, ist es für andere Frauen nur ein weiterer Stressfaktor am Morgen – vor allem, wenn man den inneren Druck verspürt, nur geschminkt das Haus verlassen zu können. Gerade, wenn man an Make-up gewöhnt ist und es fest zur Tagesroutine gehört, kostet dieser vermeintlich kleiner Schritt manchmal einiges an Überwindung. Dabei hat es durchaus positive Folgen ab und an mal eine Make-up-Auszeit einzulegen und seiner Haut so etwas Gutes zu tun. Welche Auswirkungen schon eine zweiwöchige Schminkpause hat, erfährst du im Video.