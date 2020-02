Hautbild verbessern: Hilfe gegen Akne, Falten und Co.

... sind eine Reaktion auf Sonne. Bei manchen Menschen sammelt sich Melanin, der hautschützende Farbstoff, unregelmäßig – die Flecken entstehen.



CHRISTINA LINKE, 33

"Ich habe schon viel probiert – nichts hat wirklich was gebracht"

Ich war immer der Typ, der gern in der Sonne ist und braun wird. Die Pigmentstörungen kamen dann im Sommer vor zwei Jahren, nachdem ich das erste Mal die Pille abgesetzt hatte und sie kurze Zeit später wieder nahm. Seitdem benutze ich Sunblocker und habe an Aufhellern so ziemlich alles probiert, was frei verkäuflich ist. Nichts hat wirklich was gebracht. Selbst Microneedling und Vitamin C – kein echter Effekt. Im Sommer sind die Flecken besonders stark. Ich schminke sie, so gut es geht.



Das rät Ernährungsexpertin Dr. Anne Fleck

Pigmentflecken durch Ernährung zu mindern wird schwierig. Aber wir können die Haut unterstützen, indem die Zellen an sich gestärkt werden – und das Immunsystem. Manche Pigmentflecken entstehen durch einen Mangel an Antioxidantien, besonders Vitamin E. Ich rate Christina zu einer modernen Ernährung: zuckerarm, ballaststoffreich, viel Gemüse, Olivenöl extra vergine und Weizenkeimöl, das einen hohen Vitamin-E-Gehalt hat. Eiweiß ist in Maßen okay, etwa Fisch, Weidetiere, Eier, Pilze; Kohlenhydratreiches sollte sie stark reduzieren. Für Menschen im Jobstress ist es schwer, sich immer gut zu ernähren. Aber sie könnte sich etwas mitnehmen: Avocado – ein sättigendes, super Hautnahrungsmittel – mit Pfeffer, Salz, Zitronensaft, liefert Ballaststoffe, Vitamin C, D, E, die optimale Omega-3- und Omega-6-Bilanz. Als Anti-Stress-Snack: Mandeln.



Das sagt Anti-Age-Expertin Dr. Susanne Steinkraus

Bei Frau Linke zeigt sich eine der häufigsten hormonbedingten Ausprägungen, ein Chloasma. Wie bei den meisten schweren Pigmentstörungen können wir das weder rückgängig machen, noch dafür sorgen, dass es nie wieder auftritt. Doch es lässt sich managen – mit der Patientin gemeinsam, damit die geringste Ausprägung auftritt. Das heißt: konsequent ausreichend UV-Schutz 50+ auftragen, direkte Sonne meiden und das Gesicht mit Hut oder Basecap schützen; zusätzlich ist eine spezielle Kosmetik für zu Hause wichtig. Auch wenn es kein Wundermittel gibt, und wir nicht wissen, ob die Flecken verschwinden: Ich werde Treatments mit Laser und Microdermabrasion vornehmen, sie bringen das Pigment an die Oberfläche, dazu machen wir aufhellende Peelings.