von Melanie Wenzke Der Zauber der Haute Couture Mode beflügelt auch die Beauty-Looks auf dem Laufsteg. Diese drei Trends schauen wir uns mit Vergnügen ab.

Beeindruckende Roben und Staraufläufe in den Front Rows – es ist Haute Couture Woche in Paris! Während die modischen Kreationen meist zu extravagant für unseren Kleiderschrank sind, trifft das auf das Make-up nicht zu. Diese drei Beauty-Trends haben sofort den Weg vom Laufsteg in unser Herz gefunden.

Haute Couture Paris: Diese 3 Beauty-Trends inspirieren uns

Valentino, Jean Paul Gaultier, Elie Saab und Zuhair Murad glänzen auf den Laufstegen mit spektakulären Kreationen. Da fällt es fast schwer den Blick zu heben, um das Make-up und Haarstyling der Models zu bewundern. Warum ihr es dennoch tun solltet, erfahrt ihr jetzt.

1. Schwarzer Kajal auf der Wasserlinie

Ja, er ist zurück! Lange Zeit blieb die Wasserlinie gänzlich unberührt – eine Gegenreaktion auf die inflationäre Bemalung während der 2000er? Egal, was den schwarzen Kajal auch vertrieben hat, er hat seinen Deckung verlassen und stürmt stärker als zuvor auf das Schlachtfeld zurück – ähhm den Laufsteg, selbstverständlich.

Für den schwarzen Kajal spricht, dass er die Wimpernlinie optisch verdichtet und unseren Augen eine schöne Mandelform geben kann. Auch smokey Looks rundet er optimal ab und lässt den Blick besonders ausdrucksstark wirken. Gegen ihn spricht jedoch, dass er das Auge optisch verkleinert und den Blick gedrungen wirken lassen kann. Der schwarze Kajal auf der Wasserlinie ist also bei manchen Augenformen mit Vorsicht zu genießen. An welcher Stelle der Stift jedoch immer gut aussieht: an der oberen Wasserlinie. Denn hier wirkt das Auge nicht kleiner, die Wimpern jedoch dennoch voller.

2. Sleek! Aber nicht wie gewohnt

Sleek-Frisuren erleben seit Längerem einen großen Hype. Dafür werden die Haare mit Gel so streng und glatt wie möglich aus dem Gesicht gestylt. Auch auf der Pariser Haute Couture Woche finden wir unzählige Beispiele der Frisur auf dem Laufsteg: Zahlreich vertreten sind Mittelscheitel, Seitenscheitel, aber der Look funktioniert auch komplett zurückgegelt, wie Zuhair Murad beweist.

Hauptsache sleek lautet das Motto bei der Haute Couture Fashion Week in Paris. © Imaxtree

Dass Sleek-Frisuren im Trend sind, ist nichts Neues. Was jedoch bemerkenswert ist: der Low Bun. Bisher knotete man die Haare stets im hohen Dutt, doch die niedrige Variante besticht mit Eleganz. Eine perfekte Alltagsfrisur, wenn man den Haarwaschtag noch etwas hinauszögern will. Mit einer Bürste mit Wildschweinborsten wird die Trend-Frisur auch sicher sleek und hügelfrei.

3. Ombré Lips

Farbverläufe machen optisch immer etwas her. Jetzt tragen wir sie sogar auf den Lippen: Außen dunkel, innen hell ist auch in Paris total angesagt.

Der Ombré-Akzent auf den Lippen macht das sonst schlichte Make-up zum Highlight. © Imaxtree

Für den Runway fiel die Wahl auf einen roten Ombré-Look: Dunkelroter, fast schwarzer Lipliner trifft auf einen intensiven Rotton. Abschließend wurde noch ein Gloss auf die Lippen aufgetragen, um sie voluminöser wirken zu lassen. Den Look könnt ihr auch alltagstauglich mit einem mauvefarbenen Lipliner und rosafarbenen Lippenstift nachschminken. Ein kleiner Lippenpinsel hilft, um die Farbunterschiede nahtlos auszublenden. Die Ombré-Technik ist auch eine tolle Möglichkeit, um die Lippen optisch zu vergrößern: Trägt man den Lipliner etwas über seiner natürlichen Lippenlinie auf, so wird der Mund betont.