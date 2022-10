Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Statt grellem Neon-Look sorgt bei Helene Fischers Auftritt ihre Kette Wow-Effekt.

24. Oktober 2022

Helene Fischer strahlt in neongelbem Jumpsuit – doch ihre Kette ist es, die überzeugt

Helene Fischer sorgt bei ihrem jüngsten Auftritt für einen echten Wow-Moment. In einem neongelben Jumpsuit und weißen Combat-Stiefel gibt die Schlager-Queen beim "Großen Schlagerjubiläum 2022" von Florian Silbereisen eine ganze Reihe an Hits zum besten und macht sich mit ihrem sexy Neon-Look zum Hingucker des Abends. Beim näheren Heranzoomen der TV-Kamera fällt jedoch auf: Nicht ihr strahlendes Outfit, sondern die filigrane Kette um den Hals ist das wahre Highlight von Helene Fischers Look.

Süßes Detail: Helene Fischer hat die Initialen ihrer Liebsten an der Kette. © osnapi / imago images

Die zarte Kette trägt ein T sowie ein N, offenbar die Anfangsbuchstaben ihrer beiden Liebsten, Partners Thomas und Tochter Nala. Für dieses süße Detail wird die Blondine in den sozialen Netzwerken sogar gefeiert, als für den Rest ihres Looks.

