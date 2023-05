Die Wedding-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mit diesem Trick wird der Anschnitt der Hochzeitstorte zum Erfolg +++ Expertin verrät: Nie wieder Make-up-Flecken auf heller Kleidung +++ Damit wird euer Schmuck wieder sauber

Aktuelle Wedding-News im BRIGITTE-Ticker:

10. Mai 2023

So einfach war das Schneiden der Hochzeitstorte noch nie

Der Anschnitt der Hochzeitstorte: Er ist nicht nur besonders, weil mit der oberen Hand auf dem Messer entschieden wird, wer zu Hause das Sagen hat, sondern auch, weil die Gäste den ganzen Abend mit einem Auge auf die üppige, charmant-dekorierte Torte schauen. Jeder will ein Stück abhaben! Und mit der richtigen Technik, ist meist sogar noch ein zweites Stück drinnen.

Perfekt portioniert und ideal geschnitten: Unkonventionell wird die runde oder eckige Torte nun gleichmäßig in ca. sieben Zentimeter breite Streifen geschnitten. Dann werden die einzelnen Streifen nacheinander gekippt, sodass sie rechteckig vor einem liegen. In dieser Position werden indessen von oben nach unten erneut gleichmäßige Streifen geschnitten. Wer viele Gäste hat, halbiert die neu entstandenen Streifen mittig. Fortgeführt ist das Resultat unverkennbar: harmonische Torten-Quadrate warten darauf, verspeist zu werden. Tipp: Das Messer in heißes Wasser tauchen — dadurch wird der Anschnitt schärfer und weniger bröselig.

9. Mai 2023

Flecken am Hochzeitskleid: Mit diesem einfachen Trick, trägt sich dein Make-up nicht ab

Make-up Flecken auf dem Hochzeitskleid? Nicht mit diesem einfachen Trick! Statt sich den ganzen Tag lang über die abgetragenen Make-up-Reste auf dem schönen weißen Stoff zu ärgern, könnt ihr sie mit einem Hilfsmittel verhindern, das ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt: Haarspray!

Im absoluten Härtefall hat der ein oder andere vielleicht schon zu Haarspray gegriffen, um sein Make-up ultimativ an das Gesicht zu betonieren. Davon raten wir aus Hautgesundheitsgründen ab. Doch wenn wir das Haarspray schon nicht auf die Haut sprühen dürfen, dann verteilen wir es eben großzügig auf der Kleidung: Das Produkt einfach auf die gefährdeten Stellen des Kleids, Boleros oder Kragens sprühen, antrocknen lassen und den Tag und die Nacht sorgenfrei genießen. Achtet darauf, ein farbloses Haarspray zu benutzen und testet die Farbe des Produkts davor an einem anderen weißen Kleidungsstück, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden.

8. Mai 2023

Schmuck reinigen: Expertin verrät ihren besten Tipp für Glanz und Sauberkeit

Auch die edelsten Schmuckstücke verlieren mit den Jahren an Glanz. Besonders vor feierlichen Anlässen wie einer oder eurer Hochzeit wollen wir uns mit nichts Geringerem als dem Besten zufriedengeben – dazu zählt auch der perfekte Zustand unserer Accessoires. Umwelteinflüsse sowie Pflege- und Seifenreste können sich im Zwischenraum der Fassungen verstecken oder die Oberflächen matt wirken lassen. Wenn ihr euren Diamant-, Gold- und Silberschmuck zu Hause schonen reinigen wollt, verrät Schmuckdesignerin Weronika Gula ihren liebsten Trick:

Man kann seine Schmuckstücke (vorausgesetzt sie sind aus hochwertigem Material wie z.B. echtem Gold und Diamanten) ganz simple mit ein wenig Babyshampoo und einer weichen Baby-Zahnbürste selbst reinigen und von Shampoo-/Parfüm- und Handcreme-Resten befreien. Danach strahlt das Schmuckstück immer fast wie neu – aber Vorsicht bei Farbsteinen und Perlen, diese sind sehr empfindlich und sollten nur von Profis behandelt werden!

Statt des Babyshampoos könnt ihr auch auf eine Gold- oder Silberpflege zurückgreifen, wenn ihr eine solche bereits besitzt. Legt jedoch unbedingt ein großes Augenmerk auf die Weichheit der Zahnbürste: Ist sie zu hart oder arbeitet ihr mit zu viel Druck, können die Oberflächen eurer Edelmetalle verkratzen. Diese Reinigungsroutine ersetzt zudem nicht die professionelle Säuberung durch Goldschmiede – sorgt aber zeitweise für frischen Glanz.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.