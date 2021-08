Er zeigt seine hübsche Tochter auf Instagram

Es kommt nicht allzu oft vor, dass Hugo Egon Balder seine hübsche Tochter der Öffentlichkeit präsentiert. Mit einem neuen Foto drückt er jetzt seinen Vaterstolz aus.

Hugo Egon Balder, 71, ist Vater von zwei Kindern, Tochter Saliha, 21, und Sohn Canel, 20. Anders als ihr Vater streben die beiden allerdings keine Karriere im Rampenlicht an. Vielmehr hält das TV-Gesicht die beiden aus der Öffentlichkeit raus. Auch bei Instagram zeigt er sie äußerst selten. Auf einem neuen Foto, das ihn mit Saliha zeigt, wird deutlich, wie hübsch die Kölnerin geworden ist.

Hugo Egon Balder ist ein "Stolzer Vater"

Er hält sie liebevoll im Arm, beide strahlen zufrieden in die Kamera. Hugo Egon Balder und seine Tochter Saliha geben auf dem gemeinsamen Foto, das der TV-Star vor wenigen Stunden bei Instagram gepostet hat, ein gutes Vater-Tochter-Gespann ab. Aufgenommen wurde das Bild in Hamburg, wo Saliha teilweise zu Hause ist. Der Kommentar zum Bild spricht Bände. "Stolzer Vater", schreibt der 71-Jährige. Dazu setzt er noch ein rotes Herz-Emoji, das die Liebe zu seiner Tochter noch einmal deutlich macht. Auch Saliha schmiegt sich zufrieden an ihren Vater, scheint andersherum auch stolz auf ihn zu sein.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Saliha Balder bald auch in der Öffentlichkeit?

Ob Saliha Balder auch eine Karriere in der Öffentlichkeit anstrebt, ist nicht bekannt. Fest steht, dass die Brünette durchaus als Model arbeiten könnte – oder im TV Fuß fassen. Einmal hat man die Kölnerin bereits im Fernsehen gesehen, als sie vor einigen Jahren zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder Canel bei "Ich stelle mich" im WDR zu Gast war. Damals verrieten die beiden Balder-Kids, was sie vom Vater geerbt haben und was sie "nervt". Canel offenbarte damals über seine Schwester, dass sie so einiges von ihrem berühmten Papa geerbt habe. Er sagte: "Meine Schwester hat von meinem Vater die künstlerische Seite, sie ist auch sehr kunstbegeistert, kann auch sehr gut malen." GUTE GENE - DIE SCHÖNEN TÖCHTER DER STARS

Erste Schritte auf Social Media

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Auf Instagram ist Saliha auch aktiv, hat hier über 2600 Follower, Tendenz steigend. Ein Blick auf ihren Account verrät, dass sie gerne reist. Sie nimmt ihre Follower immer mal wieder von Hamburg über London und bis nach Dubai mit. Auch erste Versuche als Model hat sie scheinbar schon unternommen. So finden sich unter den wenigen Bildern auf ihrem Account auch einige, die offensichtlich bei professionellen Shootings entstanden sind.

Ob man Saliha Balder bald öfter zu sehen bekommen wird, bleibt abzuwarten.

Verwendete Quelle: instagram.com.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Gala.de.