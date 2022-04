Für die neuesten Skincare-Trends müssen wir nicht unbedingt in einen Beautysalon gehen. Es gibt Tools, mit denen wir das Spa-Gefühl ganz easy ins eigene Badezimmer bringen. Mit welchen Tools und Treatments wir uns das Leben jetzt ein bisschen "schöner" machen, verraten wir euch hier.

Ein bisschen Me-Time im heimischen Badezimmer mit einer Tasse Tee und schöner Musik – wer liebt es nicht? Passend dazu stellen wir euch die neuesten Tools und Anwendungen der Beauty-Branche, die ihr daheim anwenden könnt, vor.

Der Hype um Dry Brushing

Zugegeben: Auf Deutsch klingt es nur halb so schön wie auf Englisch. Die Dry Brush, also Trockenbürste, ähnelt optisch einem Striegel für Pferde – wenig glamourös? Ja, aber das simple Tool hat es in sich. Trockenbürsten bestehen aus Naturfasern, manchmal aus Wildschweinborsten, und sorgen für eine strahlend schöne Haut. Die Anwendung mit der Bürste wirkt wie ein Peeling für die Haut, nur eben im trockenen Zustand. In kreisförmigen Bewegungen angesetzt, sorgt Dry Brushing für eine bessere Durchblutung der Haut und regt das Kreislaufsystem an. Damit kannst du nicht nur deinem Körper, sondern auch deinem Gesicht eine Extraportion Glow verleihen. Wer dem Dry Brushing noch ein Upgrade verpassen möchte, sollte auf Kupferborsten setzen: Diese erzeugen negative Ionen, die die Gesichtshaut energetisieren, freie Radikale abwehren und die Haut (wieder) zum Strahlen bringen, z.B. Ionic Facial Dry Brush von Ruhi, kostet ca. 30 Euro.

ruhi the ionic facial dry brush, Gesichtsbürste © PR

Das Beauty-Light: Infrarot

Infrarotkabinen, wie zum Beispiel die Radiance Bar in Hamburg oder die Glow Bar in New York, erleben gerade einen regelrechten Boom. Und das zu Recht: Rotlichttherapie stimuliert die Energieproduktion auf zellulärer Ebene. Je mehr Energie unsere Zellen durch natürliches Licht produzieren können, desto leistungsfähiger ist unser Körper – und desto besser fühlen wir uns! Gerade in der dunklen Jahreszeit kann Rotlicht zudem die Stimmung aufhellen. Wer allerdings keine Infrarotkabine in der Nähe hat, kann Rotlicht auch zu Hause anwenden. Das Radiance Light No. 1 beinhaltet eine Tageslichtlampe auf der einen Seite und eine Rotlichtlampe auf der anderen Seite, die rotes Licht (RED) und Nah-Infrarot-Licht (NIR) enthält, erhältlich über Radiancebar.de, kostet ca. 350 Euro.

Radiance Light No. 1 © PR

Für eine gezielte Anwendung im Gesicht gibt es LED-Geräte, die durch die Kombination von rotem und infrarotem Doppelwellenlicht den natürlichen Zellverjüngungsprozess des Körpers stimulieren und beschädigte Zellen reparieren können. Eines dieser Geräte ist das Currentbody Skin LED Precision. Es eignet sich sowohl für die Behandlung von feinen Linien und Falten als auch von Akne, Windpocken und oberflächliche Narben sowie Dehnungsstreifen. Kostenpunkt: 115 Euro.

CurrentBody Skin LED Precision © PR

Ice, Ice, Baby!

Ein frischer, rosiger Teint in nur fünf Minuten? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch mit den Facial Ice Globes von ice ice beauty soll das möglich sein. Das Tool erinnert an zwei Rasseln, besteht aus Glas und enthält gefrierfeste Flüssigkeit. Das ist wichtig, denn um die Mikrozirkulation zu stimulieren, wird das Tool am besten im Gefrier- oder Kühlschrank aufbewahrt. Und so geht's: Für ein optimales Ergebnis sollten die Ice Globes jeden Tag für etwa fünf Minuten angewendet werden. Sie können direkt auf der gereinigten Haut verwendet oder mit Sheet Masks, Seren oder Ölen kombiniert werden. Um Schwellungen aus dem Gesicht zu massieren, kannst du sie in der Mitte der Stirn oder neben der Nase ansetzen und mit gleitenden Bewegungen nach außen weg streichen. Von unten nach oben gerichtete Bewegungen sorgen für einen Lifting-Effekt und straffe Konturen. Wichtig: keinen Druck ausüben. Zwei Stück kosten ca. 50 Euro.

Facial Ice Globes Life is a Peach von ice ice beauty © PR

