Irina Shayk "Auch Frauen jenseits der 20 sind schön"

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Irina Shayk feiert Weiterentwicklung der Modeindustrie. +++

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

23. Januar 2023

Irina Shayk freut sich über Umdenken in der Modeindustrie

Mit ihren 37 Jahren gehört Topmodel Irina Shayk eher zu den Älteren in ihrem Beruf. Doch dass sie dadurch weniger Jobs bekommt, das sei nicht der Fall, so freut sich die gebürtige Russin. Sie ziert das Cover der spanischen Vogue – eine kleine Sensation, immerhin war Irina das letzte Mal vor rund zehn Jahren darauf zu sehen gewesen. Im dazugehörigen Interview lobt die Mutter einer Tochter die Modeindustrie. Vor allem dafür, dass man nicht mehr auf einen bestimmten – besonders jungen – Typ Frau gepolt sei. "Ich denke, dass sich die Mode in den letzten fünf Jahren total verändert hat. Und ein Teil dieses Prozesses besteht darin, zu akzeptieren, dass Frauen weit über 20 hinaus schön sind. Wir müssen diese Vielfalt feiern und unterstützen. Ich bin gerade 37 geworden, ich glaube nicht, dass ich ein bestimmtes Alter erreichen muss, in dem ich als vollständig angesehen werde."

Weiterhin freut sie sich über all die Topmodel der 90er-Jahre, wie etwa Cindy Crawford, die heute mit ihren teilweise fast 60 Jahren noch arbeiten und Jobs bekommen. Das sei eine Entwicklung, die bemerkenswert sei und in die richtige Richtung ginge, so Irina.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.

abl Brigitte